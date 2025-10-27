Белорусские спасатели победили на Чемпионате МЧС России по многоборью – поговорили с участниками

Тяжело в соревновании, легко в спасении. Сборная Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь заняла первое место в чемпионате МЧС России по многоборью спасателей. О подробностях и значении победы расскажут наши гости.

Виталий Федькович, старший преподаватель кафедры пожарной аварийно-спасательной подготовки Университета гражданской защиты МЧС:

Команда у нас уже давно состоявшаяся. Соревнуемся вместе, давно участвуем, постоянно бок о бок. Уже не первое соревнование мы вместе выступаем. В этом году нам удалось добиться такого высокого успеха, что победили на чемпионате России. Именно этим составом уже второй сезон мы выезжаем и соревнуемся.

Александр Курочкин, оперативный дежурный центра оперативного управления Республиканского отряда специального назначения «ЗУБР»:

В целом мы знаем друг друга очень много лет. С Виталием мы еще курсантами в одной команде выступали, 10 лет многоборье бегаем. На чемпионате республики мы конкурируем друг с другом. Но уже в сборной мы плечом к плечу выступаем за нашу команду.