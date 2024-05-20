Прямой эфир

Запечённый баклажан с хумусом. Готовим полезный завтрак

20 мая 2024 15:27
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим запеченный баклажан с хумусом. Для этого блюда нам понадобится баклажан, нут, лук, чеснок, кинза, тахини, лимон, зира, гранат и кетчуп.

Запечённый баклажан с хумусом. Готовим полезный завтрак-1

Первым делом берем баклажан. Его нужно запечь, он будет запекаться приблизительно 35-40 минут. Разрезаем его вдоль, делаем надрезы в виде решетки. Надрезы делаем для того, чтобы баклажан быстрее приготовился. Смазываем оливковым маслом, добавляем соль, молотый перец. Баклажан – это очень полезный овощ, лучший способ сохранить все питательные вещества и микроэлементы – это запекание. Поэтому отправляем его в разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

Запечённый баклажан с хумусом. Готовим полезный завтрак-4

Пока запекается баклажан, приготовим хумус. Для этого нам понадобится предварительно отваленный нут. Нут мы замачивали на ночь, после этого его варили три часа. Нут измельчаем при помощи блендера. Чтобы хумус был не слишком сухим, добавляю немного воды, в которой варился нут. Также добавляю тахини. Тахини – это смесь кунжутных семян, перебитых с оливковым и растительным маслом. И продолжаю дальше его пробивать. Также добавляем два зубчика чеснока, семена зиры. Добавляем сок одного лимона, соль, перец, 30 граммов оливкового масла. И дальше измельчаем.

Запечённый баклажан с хумусом. Готовим полезный завтрак-7

Нут является очень полезным продуктом. В нем очень много растительного белка, а также много полезных витаминов и микроэлементов. Я рекомендую его добавить в свой рацион. Также нам надо немного лука, используем лук-шалот. Его нарезаем очень мелким кубиком. Лук-шалот является достаточно нежным луком.

Запечённый баклажан с хумусом. Готовим полезный завтрак-10

Баклажаны готовы. Если вы хотите сделать ваши блюда уникальными, в помощь вам классическая линейка кетчупов торговой марки «Золотая капля». «Томатный», «Шашлычный», «Классический», «Нежный», «Барбекю» и «Острый». Уникальность этих кетчупов в сочетании спелых томатов и свежемолотых специй, которые перемалываются непосредственно перед добавлением в продукт, что позволяет сохранить все их полезные свойства и создать оригинальный вкус. Добавляйте кетчуп «Томатный» в любое ваше блюдо, он придаст ему насыщенный вкус и богатый аромат специй. Удобная упаковка.

Добавляем кетчуп, равномерно распределяем по всему баклажану. Сверху укладываем хумус. И также равномерное распределяем по всему баклажану. Сверху немного посыпаем все мелко нарезанным луком-шалот. Также понадобятся листики кинзы. Зелень укладываем сверху. Также можно декорировать зернами граната. Гранат не обязательно добавлять в это блюдо, но он придаст ему больше ярких красок. Также можно добавить листики мяты. Они придадут дополнительный аромат блюду.

Запечённый баклажан с хумусом. Готовим полезный завтрак-13

Наше блюдо готово. Хумус с запеченным баклажаном можно подавать как горячим, так и холодным. Также можно добавить свежие овощи. Блюдо выглядит оригинально и ярко.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко

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