Занимаются и груднички, и минчане 80+. Побывали в ФОЦ Заводского района и узнали всё о секциях

Крайне важно прививать детям любовь к занятиям спортом и физкультурой, ведь, кроме физического развития, закаляется характер. Строительство спортивных площадок в Минске продолжится, свои возможности могут попробовать и взрослые, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

Физкультурно-оздоровительный центр Заводского района уже более 20 лет заботится о здоровье минчан, предлагая широкий диапазон услуг. В структуру центра входит девять современных объектов, где трудятся более 120 высококвалифицированных специалистов. Каждый день сюда приходят свыше 6 000 посетителей.

Наталья Новик, директор центра физкультурно-оздоровительной работы Заводского района Минска:

Самые молодые посетители – это могут быть мамы с грудничками, которые приходят к нам в бассейн. Если мы говорим про группы, то также в бассейне это будут группы, начиная от пяти лет, занимаются с тренером. А самый возрастной – у нас есть и старше 80. Мы не занимаемся профессиональным спортом, наша задача – вовлечь в массовые виды двигательной активности, не навредить здоровью, а сохранить его людям.