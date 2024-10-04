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Занимаются и груднички, и минчане 80+. Побывали в ФОЦ Заводского района и узнали всё о секциях

04 октября 2024 14:23
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Крайне важно прививать детям любовь к занятиям спортом и физкультурой, ведь, кроме физического развития, закаляется характер. Строительство спортивных площадок в Минске продолжится, свои возможности могут попробовать и взрослые, рассказали в программе «Решение есть! Депутатский ответ».

На одном из таких объектов побывали наши корреспонденты.

Занимаются и груднички, и минчане 80+. Побывали в ФОЦ Заводского района и узнали всё о секциях-2

Физкультурно-оздоровительный центр Заводского района уже более 20 лет заботится о здоровье минчан, предлагая широкий диапазон услуг. В структуру центра входит девять современных объектов, где трудятся более 120 высококвалифицированных специалистов. Каждый день сюда приходят свыше 6 000 посетителей.

Занимаются и груднички, и минчане 80+. Побывали в ФОЦ Заводского района и узнали всё о секциях-4

Наталья Новик, директор центра физкультурно-оздоровительной работы Заводского района Минска:
Самые молодые посетители – это могут быть мамы с грудничками, которые приходят к нам в бассейн. Если мы говорим про группы, то также в бассейне это будут группы, начиная от пяти лет, занимаются с тренером. А самый возрастной – у нас есть и старше 80. Мы не занимаемся профессиональным спортом, наша задача – вовлечь в массовые виды двигательной активности, не навредить здоровью, а сохранить его людям.

Занимаются и груднички, и минчане 80+. Побывали в ФОЦ Заводского района и узнали всё о секциях-6

В центре на бюджетной основе занимаются более 600 человек, основная часть из них – дети. Главное направление оздоровления – спортивные игры, футбол, хоккей, атлетическая гимнастика, а также дзюдо и карате.

Подробности в видео.

# Социальная инфраструктура

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