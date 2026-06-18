Сергеенко с рабочей поездкой посетил Поставский район

В Поставском районе продолжается активная фаза кормозаготовки. Хозяйство «Новоселки‑Лучай» – одно из ключевых в регионе – сегодня работает с опережением графика. Несмотря на непростые погодные условия, здесь уже скошено около 80 % от плана. В закромах – порядка 9 тысяч тонн сенажа, на условную голову приходится 4 кормовые единицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте председатель Палаты представителей и уполномоченный представитель главы государства в Витебской области Игорь Сергеенко оценил ход кампании, состояние мехдвора и готовность техники. В 2026 году автопарк усилили новой техникой для уборки кукурузы и сенажной массы. Отдельный акцент – на современных технологиях. В хозяйстве активно используют элементы точного земледелия: беспилотная авиация помогает мониторить состояние посевов и точечно вносить удобрения.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если говорить в целом о Витебщине, то две темы сегодня, которые актуальны в сельском хозяйстве, – это заготовка кормов и уход за посевами. В целом, исходя из поступающей информации, можно отметить, что работы проходят темпами несколько выше, чем в прошлом году – это в полтора раза, и по заготовке кормов, и по химпрополке. Химпрополка завершена на 92 %. Все посеяно свыше 300 яровых культур. Кукурузы меньше – это более 70. Но даже на примере этого хозяйства мы видим, что очень сложно зайти на поле технике, чтобы провести обработку. В этих целях находятся новые варианты, используется в том числе и беспилотная авиация – с помощью квадрокоптеров обрабатывают поля.

По оперативным данным, заготовка кормов в Витебской области уже преодолела экватор. Ведется первый укос трав, активно заготавливают сено и сенаж. Темпы выше прошлогодних за счет дисциплины, грамотной организации труда и обновления техники. Рабочая поездка также включала личный прием граждан. По ряду вопросов даны поручения профильным службам, отдельные обращения взяты на контроль.