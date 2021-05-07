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​Законопроект по вопросам возмещения банковских вкладов рассмотрят депутаты в первом чтении

07 мая 2021 06:31
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Новости Беларуси. Гарантия сохранности денежных средств. Белорусские депутаты усовершенствуют законодательство в сфере возмещения банковских вкладов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Законопроект по вопросам возмещения банковских вкладов рассмотрят депутаты в первом чтении-1

Изменения в соответствующий законопроект парламентарии рассмотрят 7 мая в первом чтении. В рамках очередного заседания пятой сессии Палаты представителей также планируется обсудить проект Закона «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности». Этот документ подготовлен уже для второго чтения.

Кроме того, на повестке дня – проведение парламентских слушаний на тему «Национальная система образования: состояние, законодательное регулирование, пути совершенствования».

# Палата представителей # общество # Фотофакт

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