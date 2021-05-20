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Закончен ремонт детского сада №212 в Московском районе. Когда он откроется?

20 мая 2021 15:40
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Новости Беларуси. Решение важных социальных проблем и совершенствование инфраструктуры – один из важных вопросов, озвученных Президентом на большом совещании по развитию Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мегаполис продолжает прирастать рядом важных объектов.

Закончен ремонт детского сада №212 в Московском районе. Когда он откроется?-1

К Международному дню защиты детей в Московском районе откроют ясли-сад № 212. Первых воспитанников учреждение дошкольного образования на Грушевской приняло 56 лет назад. С годами возникла необходимость в модернизации.

Закончен ремонт детского сада №212 в Московском районе. Когда он откроется?-4

Во время капремонта усилены несущие конструкции, укреплен фундамент, утеплен фасад здания. В соответствии с современными требованиями, обновлены пожарная система и инженерные коммуникации. Начинка и оборудование также будут современными. Упор сделают на экологическое воспитание.

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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