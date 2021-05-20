Закончен ремонт детского сада №212 в Московском районе. Когда он откроется?

Новости Беларуси. Решение важных социальных проблем и совершенствование инфраструктуры – один из важных вопросов, озвученных Президентом на большом совещании по развитию Минска, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Мегаполис продолжает прирастать рядом важных объектов.

К Международному дню защиты детей в Московском районе откроют ясли-сад № 212. Первых воспитанников учреждение дошкольного образования на Грушевской приняло 56 лет назад. С годами возникла необходимость в модернизации.