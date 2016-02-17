Задуматься об экономии. В Беларуси пересчитали жировки

Новости Беларуси. Реформа жилищно-коммунального хозяйства, пожалуй, самая обсуждаемая сегодня тема у белорусов. Январские жировки, которые сейчас находят своих адресатов, рассчитаны по-новому. Механизм оплаты изменил указ об оказании услуг ЖКХ. Отныне обновлены тарифы на воду, теплоснабжение, техническое обслуживание. Расчет производился из метража, количества прописанных жильцов, учитывался даже этаж, на котором расположена квартира. В итоге суммы к оплате пришли достаточно разные.

Плату принесли за квартиру за январь. В каждой жировке – новые тарифы. Они сегодня стали одной из самых обсуждаемых тем: в интернете, на кухне и в подъездах.

В целом, белорусы стали платить больше. Но расчет производится все равно по льготным ставкам. Если брать в процентном соотношении, то мы несем 70% расходов от стоимости водоснабжения и 85% за техническое обслуживание. Исключение - самая дорогостоящая услуга – теплоснабжение. За нее владельцы квартир платят 15% от реальной стоимости.

Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищнно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

Тариф в январе на отопление составил 133 тысячи рублей за одну гигакаллорию, при этом тариф, обеспечивающий возмещение экономически обоснованных затрат, - 854 тысячи, а себестоимость услуги отопления - где-то в районе миллион двести.

Для сравнения, литовцы в Вильнюсе за одну гигакаллорию платят почти миллион девятьсот тысяч. Общая сумма на коммуналку в трехкомнатной квартире – около 220 евро. Во Франции – около пяти сотен. В каждой стране свои расценки.

Анжелика Победоносцева, жительница Турции:

Вода здесь дороговата, получается. Чистить зубы и на все время оставить включенной воду - это мало кто может себе позволить.

Ирина Новикова, доктор экономических наук, профессор:

Когда была в Голландии, мы зашли - у них холодно в квартире. Он спрашивает: «Какую температуру тебе включить?» «Ну, 20 градусов хватит». Он тут же набирает кнопки, буквально через 15 минут температура достигает 20 градусов. То есть, когда человек уходит из дома, квартира не отапливается.

Государство готово поддержать в оплате «коммуналки» тех, кто платит более 20% своего дохода в городе и 15% в сельской местной на оплату ЖКХ. На это будут выделяться субсидии за счет бюджета.

Чтобы узнать, сколько стоят реальные услуги ЖКХ в месяц, нужно посмотреть вот в эту графу. Она есть в каждой жировке. За январь доля возмещения государством лично в моей квитанции - 76%, а моя – 23%. Эта расстановка сил будет меняться. За воду, канализацию, тепло и другие коммунальные услуги, которыми мы пользуемся, мы и будем платить сами. Поэтому уже сейчас стоит поменять многие свои привычки и задуматься, что можно сделать для того, чтобы в конце 2018 года, когда белорусы будут платить полную стоимость услуг, сократить свои расходы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.