Зачем призывают бойкотировать учебный процесс. Мнение Григория Азарёнка

Новости Беларуси. Интернет-провокаторы перешли к новой тактике – к призывам бойкотировать образовательный процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Кому и для чего это нужно, разбирался Григорий Азаренок.

Григорий Азаренок, корреспондент:

Степан Путило в школе учился плохо. Выдают это постоянные ошибки со счетом. Например, собираются 30-40 тысяч человек, а он находит 100, 200 и даже 250. Дальше – закон психологии. Чтобы не казаться глупым, нужно всех остальных сделать глупее. Вот и раздаются призывы бойкотировать образование. Она проработала учителем больше 30 лет: могла бы выйти на пенсию уже, но это смысл моей жизни К сожалению, революционный вихрь всегда вбирает в себя молодежь: неокрепшее поколение склонно к нигилизму, хочет выплеснуть бурлящую энергию.

Григорий Азаренок:

Зарубежные подстрекатели этим умело управляют. Начитавшись Telegram-каналов, юноши идут на преступление и ломают судьбы. Вместо учебы в вузе, первого рабочего места и первой зарплаты получают административные и уголовные наказания. Разрушить свою жизнь и жизнь своих родителей в порыве эйфории очень легко. Но зачем? Лазуткин о тех, кто запугивает учителей: 1 сентября они хотят не просто ещё раз попугать, а посмотреть, какой это дало эффект Григорий Азаренок:

Того, кто не прочитал Твардовского или Купалу, кто не знает историю родной страны, легко вплести в политические игры самого мрачного характера. И там уже до националистических идей рукой подать. Символично, что украинские нацисты уже объявили сбор средств для финансирования белорусского майдана.

«В Минске такое происходит. Захотелось повторить». Подросток о том, зачем писал на стенах домов баллончиком Кстати, вопиющая безграмотность в этом случае просто какой-то тренд. Распространяли вот такие листовки с призывом учителям бойкотировать работу. Но педагоги не удержались, взяли красную ручку и исправили ошибки.