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Зачем призывают бойкотировать учебный процесс. Мнение Григория Азарёнка

31 августа 2020 18:22
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Новости Беларуси. Интернет-провокаторы перешли к новой тактике – к призывам бойкотировать образовательный процесс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Кому и для чего это нужно, разбирался Григорий Азаренок.  

Зачем призывают бойкотировать учебный процесс. Мнение Григория Азарёнка-1

Григорий Азаренок, корреспондент:   
Степан Путило в школе учился плохо. Выдают это постоянные ошибки со счетом. Например, собираются 30-40 тысяч человек, а он находит 100, 200 и даже 250. Дальше закон психологии. Чтобы не казаться глупым, нужно всех остальных сделать глупее. Вот и раздаются призывы бойкотировать образование.  

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К сожалению, революционный вихрь всегда вбирает в себя молодежь: неокрепшее поколение склонно к нигилизму, хочет выплеснуть бурлящую энергию.  

Зачем призывают бойкотировать учебный процесс. Мнение Григория Азарёнка-4

Григорий Азаренок:  
Зарубежные подстрекатели этим умело управляют. Начитавшись Telegram-каналов, юноши идут на преступление и ломают судьбы. Вместо учебы в вузе, первого рабочего места и первой зарплаты получают административные и уголовные наказания. Разрушить свою жизнь и жизнь своих родителей в порыве эйфории очень легко. Но зачем?  

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Григорий Азаренок:  
Того, кто не прочитал Твардовского или Купалу, кто не знает историю родной страны, легко вплести в политические игры самого мрачного характера. И там уже до националистических идей рукой подать. Символично, что украинские нацисты уже объявили сбор средств для финансирования белорусского майдана.  

Зачем призывают бойкотировать учебный процесс. Мнение Григория Азарёнка-7

Зачем призывают бойкотировать учебный процесс. Мнение Григория Азарёнка-9

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Кстати, вопиющая безграмотность в этом случае просто какой-то тренд. Распространяли вот такие листовки с призывом учителям бойкотировать работу. Но педагоги не удержались, взяли красную ручку и исправили ошибки.  

Зачем призывают бойкотировать учебный процесс. Мнение Григория Азарёнка-12

Зачем призывают бойкотировать учебный процесс. Мнение Григория Азарёнка-14

Григорий Азаренок:
Завтра 1 сентября. Школьники сядут за парты, а студенты пойдут в университетские аудитории. Педагоги отдают себе отчет, что найдется упорное меньшинство, которое захочет поиграть в страйки. И что-то мне подсказывает, что уже осенью для них прозвучит бодрая и зычная команда «Рота, подъем!»  

# Хулиганство # общество # Григорий Азарёнок # Фотофакт

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