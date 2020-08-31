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«Всё это обман, всё это иллюзия и сказки». О чём говорили белорусы у здания посольства Литвы в Минске?

31 августа 2020 18:10
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Новости Беларуси. Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси прошел у посольства Литвы в Минске. У здания диппредставительства собрались десятки людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Всё это обман, всё это иллюзия и сказки». О чём говорили белорусы у здания посольства Литвы в Минске?-1

На акцию белорусы пришли с национальными флагами, плакатами и личной активной позицией: официальный Минск не раз заявлял, что после выборов в ситуацию в стране вмешиваются третьи государства.

«Всё это обман, всё это иллюзия и сказки». О чём говорили белорусы у здания посольства Литвы в Минске?-4

Участники митинга вели себя цивилизованно, на попытки сорвать акцию не реагировали. И даже принесли к посольству подарки.

«Всё это обман, всё это иллюзия и сказки». О чём говорили белорусы у здания посольства Литвы в Минске?-7

С 9 августа мы наблюдаем, как они пытаются плавно раскачать ситуацию в стране, призывая к якобы каким-то переменам и так далее, провоцируя народ выходить на улицу под разными предлогами, рассказывая всякие сказки про демократические ценности, про свободу, которая ждет в результате так называемых перемен. То есть все это обман, все это иллюзия и сказки, а цели у них совсем другие. Пример нам яркий тому – Украина.

«Всё это обман, всё это иллюзия и сказки». О чём говорили белорусы у здания посольства Литвы в Минске?-10

Это уже всех достало, понимаете? Мелкая страна, которая думает, что она здесь что-то может порешать. Вот на нашем плакате написано: «Требуем немедленно прекратить вмешательство в наши внутренние дела». Они должны знать, что здесь есть активное общество, которое как раз против того, что происходит.

«Всё это обман, всё это иллюзия и сказки». О чём говорили белорусы у здания посольства Литвы в Минске?-13

Ни одна страна не может вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Поэтому хотелось бы, чтобы это поняли все. Особенно Литва, которая приютила в данный момент Тихановскую и немножко искажает, наверное, действительность.

«Всё это обман, всё это иллюзия и сказки». О чём говорили белорусы у здания посольства Литвы в Минске?-16

Это символический кусок той продукции, которую выпускает наш «Беларуськалий», который калийщики передали для того, чтобы мы показали и передали это посольству, так как это является достаточно большой частью бюджета. За то, что мы перевозим, они переправляют наши белорусские калийные удобрения – мы хотим напомнить, за счет чего часть бюджета наполняется Литовской республики и символический кусочек передать. Возможно, это последний кусочек, который будет транзитироваться через данную страну.

«Всё это обман, всё это иллюзия и сказки». О чём говорили белорусы у здания посольства Литвы в Минске?-19

«Всё это обман, всё это иллюзия и сказки». О чём говорили белорусы у здания посольства Литвы в Минске?-21

Запад делает попытки раскачать и без того непростую ситуацию. Это и угрозы введения санкций, и проведение масштабных военных учений возле западных рубежей нашей страны. На днях Президент Беларуси заявил, что нам есть чем ответить.

«Всё это обман, всё это иллюзия и сказки». О чём говорили белорусы у здания посольства Литвы в Минске?-24

К примеру, белорусские грузы, которые раньше шли через Клайпедский порт, мы можем переориентировать на другие направления. Это ударит по экономике соседней страны.

# Беларусь-Литва # общество # Евгений Поболовец # Фотофакт

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