«Всё это обман, всё это иллюзия и сказки». О чём говорили белорусы у здания посольства Литвы в Минске?

Новости Беларуси. Митинг против вмешательства во внутренние дела Беларуси прошел у посольства Литвы в Минске. У здания диппредставительства собрались десятки людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На акцию белорусы пришли с национальными флагами, плакатами и личной активной позицией: официальный Минск не раз заявлял, что после выборов в ситуацию в стране вмешиваются третьи государства.

Участники митинга вели себя цивилизованно, на попытки сорвать акцию не реагировали. И даже принесли к посольству подарки.

С 9 августа мы наблюдаем, как они пытаются плавно раскачать ситуацию в стране, призывая к якобы каким-то переменам и так далее, провоцируя народ выходить на улицу под разными предлогами, рассказывая всякие сказки про демократические ценности, про свободу, которая ждет в результате так называемых перемен. То есть все это обман, все это иллюзия и сказки, а цели у них совсем другие. Пример нам яркий тому – Украина.

Это уже всех достало, понимаете? Мелкая страна, которая думает, что она здесь что-то может порешать. Вот на нашем плакате написано: «Требуем немедленно прекратить вмешательство в наши внутренние дела». Они должны знать, что здесь есть активное общество, которое как раз против того, что происходит.

Ни одна страна не может вмешиваться во внутренние дела нашей страны. Поэтому хотелось бы, чтобы это поняли все. Особенно Литва, которая приютила в данный момент Тихановскую и немножко искажает, наверное, действительность.

Это символический кусок той продукции, которую выпускает наш «Беларуськалий», который калийщики передали для того, чтобы мы показали и передали это посольству, так как это является достаточно большой частью бюджета. За то, что мы перевозим, они переправляют наши белорусские калийные удобрения – мы хотим напомнить, за счет чего часть бюджета наполняется Литовской республики и символический кусочек передать. Возможно, это последний кусочек, который будет транзитироваться через данную страну.

Запад делает попытки раскачать и без того непростую ситуацию. Это и угрозы введения санкций, и проведение масштабных военных учений возле западных рубежей нашей страны. На днях Президент Беларуси заявил, что нам есть чем ответить.