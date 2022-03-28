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«Голландский», «Пошехонский» и «Амстердам». Как производят сырные бренды Беларуси?

28 марта 2022 14:24
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Новости Беларуси. Спрос населения на продовольственные товары способны удовлетворить отечественные производители. Предприятия Минской области за 2021 год полностью закрыли потребность жителей в молочке, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. При необходимости объемы будут наращивать. Для удовлетворения спроса разработана широкая линейка товаров.

Подробнее в материале Анастасии Кончиц.

«Голландский», «Пошехонский» и «Амстердам». Как производят сырные бренды Беларуси?-1

Анастасия Кончиц, корреспондент:
«Голландский», «Пошехонский» и «Амстердам» – все эти сыры можно найти на полках магазинов. А вот как производится вкусный белорусский продукт, мы сейчас узнаем.

«Голландский», «Пошехонский» и «Амстердам». Как производят сырные бренды Беларуси?-4

В этом царстве сыра ежемесячно выпускают около 350 тонн продукции. Производство почти полностью автоматизировано. Что облегчает труд. В сырье нет вопросов. Оно поступает ежесуточно, молоко идет экстра-класса.

«Голландский», «Пошехонский» и «Амстердам». Как производят сырные бренды Беларуси?-7

Александр Устинович, директор филиала сыродельного комбината:
Ежедневно на нашу площадку от сельхозпредприятий Любанского района, а также некоторых предприятий Стародорожского района поступает молоко в количестве 250 тонн ежесуточно. Этого объема вполне достаточно.

«Голландский», «Пошехонский» и «Амстердам». Как производят сырные бренды Беларуси?-10

Все этапы технологического процесса отработаны. Замкнутый цикл. Производство одной головки занимает двое суток. Сначала приемно-аппаратный цех, где заготавливается основа, дальше – сыроварные котлы.

Подробности в видеоматериале.

# Продукты питания # общество # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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