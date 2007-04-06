За хулиганство в столичной подземке накажут по всем статьям

Штрафы за нарушения в метро увеличены. В соответствии с правилами нового административного кодекса хулиганов и экстремалов привлекут к ответственности.

В минском метро на виду, прежде всего, архитектурные изыски станций. Однако здесь действует и расширенная система безопасности с самыми современными технологиями. Но ни лазерные датчики, ни видеокамеры не могут полностью обезопасить от хулиганов или любителей экстрима.

Если раньше нарушители могли отделаться символической суммой, теперь штрафы увеличены в некоторых случаях в десятки раз. Проконтролировать пассажиров минской подземки помогают камеры видеонаблюдения. Происходящее на станции фиксируется. Милиция всегда на посту, но оказывают посильную помощь и простые сотрудники станций, образуя своеобразный пояс контроля. Контролер может сообщить о нарушителе с помощью специальной кнопки.

Самый маленький штраф, например, за курение в метро, теперь составляет порядка 15 тыс. За более серьезные проступки придется раскошелиться и на 600 тысяч рублей. Однако не стоит забывать, что самой высокой платой за нарушение правил подземки может стать жизнь.