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«За это время много сделано». Беларусь и Иран отмечают 30 лет со дня установления дипотношений

18 марта 2023 07:22
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Взаимодействие Беларуси и Ирана выходит на новый уровень. Вот уже несколько десятилетий лет наши страны развивают взаимовыгодное сотрудничество, основанное на принципах доверия и дружбы, а недавний визит Александра Лукашенко в Тегеран придал новый импульс развитию двусторонних связей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 18 марта, наши страны отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений. С этим событием президента Ирана Эбрахима Раиси поздравил Александр Лукашенко.

«За это время много сделано». Беларусь и Иран отмечают 30 лет со дня установления дипотношений-1

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
За это время много сделано для лучшего понимания наших возможностей, углубления межгосударственных связей по широкому спектру направлений. Тегеран стал для Минска надежным партнером, несмотря на разнообразные вызовы и сложности. Современная ситуация требует от нас скоординированных и планомерных усилий для сохранения своих экономических позиций и поддержки условий для устойчивого развития.

«За это время много сделано». Беларусь и Иран отмечают 30 лет со дня установления дипотношений-4

Александр Лукашенко адресовал Эбрахиму Раиси слова благодарности за внимание к белорусско-иранскому взаимодействию, пожелал ему крепкого здоровья и успехов в ответственной политической деятельности, а иранскому народу – мирного неба и плодотворной работы на пользу своей родины.

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# Беларусь-Иран # общество # Александр Лукашенко # Эбрахим Раиси # Фотофакт

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