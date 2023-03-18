«За это время много сделано». Беларусь и Иран отмечают 30 лет со дня установления дипотношений

Взаимодействие Беларуси и Ирана выходит на новый уровень. Вот уже несколько десятилетий лет наши страны развивают взаимовыгодное сотрудничество, основанное на принципах доверия и дружбы, а недавний визит Александра Лукашенко в Тегеран придал новый импульс развитию двусторонних связей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 18 марта, наши страны отмечают 30-летие со дня установления дипломатических отношений. С этим событием президента Ирана Эбрахима Раиси поздравил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

За это время много сделано для лучшего понимания наших возможностей, углубления межгосударственных связей по широкому спектру направлений. Тегеран стал для Минска надежным партнером, несмотря на разнообразные вызовы и сложности. Современная ситуация требует от нас скоординированных и планомерных усилий для сохранения своих экономических позиций и поддержки условий для устойчивого развития.