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Юридическая консультация профсоюзов будет работать в режиме онлайн

17 апреля 2020 08:01
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Профсоюзные организации Беларуси пересмотрели приоритеты и методы своей работы в условиях эпидемии коронавируса. Гость программы  «Большой город» – председатель Минского городского объединения профсоюзов.

Юридическая консультация профсоюзов будет работать в режиме онлайн-1

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:
Скоро наша юридическая консультация будет в режиме онлайн. Наши специалисты будут находиться на рабочих местах, будут на телефоне, и будут отвечать желающим, давать консультации в области охраны труда. А так, конечно же, мы ставим задачу отслеживать морально-психологический климат на предприятиях, чтобы выявлять людей, кому необходима помощь.

# Социальная помощь # общество # Александр Щекович # Илона Волынец

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