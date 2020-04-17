Юридическая консультация профсоюзов будет работать в режиме онлайн

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения профсоюзов:

Скоро наша юридическая консультация будет в режиме онлайн. Наши специалисты будут находиться на рабочих местах, будут на телефоне, и будут отвечать желающим, давать консультации в области охраны труда. А так, конечно же, мы ставим задачу отслеживать морально-психологический климат на предприятиях, чтобы выявлять людей, кому необходима помощь.