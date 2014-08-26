Японская пиццерия наняла на работу котов

Новости Японии. Кошки в униформе продавцов в буквальном смысле взорвали Интернет. Японская сеть пиццерий Pizza Hut поразила пользователей иронией.

Рекламные видеоролики, героями которых стали коты, высмеивают нерадивых сотрудников.

Одни спят на рабочем месте, другие днями напролет играют с кассовым аппаратом, третьи катаются на пылесосе. Ленивые коты напоминают раздраженных, невнимательных и грубых продавцов, не так ли? Смотрите видео.

«Эффективные сотрудники всегда готовы приложить свои лапы к доставке пиццы!» – уверяют представители креативной пиццерии.

Вряд ли лакомство от Pizza Hut можно доставить в любой уголок мира, но то, что их рекламная кампания пришла по душе многим, бесспорно.

Если после просмотра видео с котами из японской пиццерии захотелось пиццы, то вам пора идти на кухню, чтобы приготовить потрясающую пиццу с тонкой и хрустящей корочкой. Рецепт вы узнаете из видео!