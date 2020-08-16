«Я за семью, за свободную Беларусь». Что говорят участники митинга на площади Независимости в Минске

Новости Беларуси. Многотысячный митинг в поддержку мира и безопасности прошел 16 августа в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На площади Независимости собрались белорусы – те, кто выступает против развала государства и острых конфликтов между земляками. Люди приехали со всей страны – более 65 тысяч человек. Александр Лукашенко: «Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мёртвым, я этого не позволю вам»

К собравшимся также присоединился Александр Лукашенко. Глава государства поблагодарил людей, которые поддержали митинг. За годы независимости мы вместе шаг за шагом создавали сильную страну. И буквально в один миг необдуманно можем потерять то, что с большим трудом выстраивалось годами.

Беларусь, только Беларусь. За будущее Беларуси. Мы с 1973 года живем в Беларуси. А сама малая родина – Молдова. Поэтому мы прошли это всё. Туда нужно нашей молодежи, где тротуары уже вспучились, с Советского Союза никто ничего не делал. А сюда приезжают и восхищаются.

У меня сложилось впечатление, что за меня кто-то что-то решает. Слишком много людей на улицах, и они под какими-то негосударственными флагами – у меня сложилось впечатление – за меня выражают какую-то позицию, что людей большинство. И, как оказалось, напротив, нас большинство. И мы это сегодня доказали, выйдя сегодня на площадь.