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«Я за семью, за свободную Беларусь». Что говорят участники митинга на площади Независимости в Минске

16 августа 2020 15:02
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Новости Беларуси. Многотысячный митинг в поддержку мира и безопасности прошел 16 августа в центре Минска, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я за семью, за свободную Беларусь». Что говорят участники митинга на площади Независимости в Минске-1

«Я за семью, за свободную Беларусь». Что говорят участники митинга на площади Независимости в Минске-3

На площади Независимости собрались белорусы – те, кто выступает против развала государства и острых конфликтов между земляками. Люди приехали со всей страны – более 65 тысяч человек.

Александр Лукашенко: «Если кто-то хочет отдать страну, даже когда я буду мёртвым, я этого не позволю вам»

«Я за семью, за свободную Беларусь». Что говорят участники митинга на площади Независимости в Минске-6

К собравшимся также присоединился Александр Лукашенко. Глава государства поблагодарил людей, которые поддержали митинг. За годы независимости мы вместе шаг за шагом создавали сильную страну. И буквально в один миг необдуманно можем потерять то, что с большим трудом выстраивалось годами.

«Я за семью, за свободную Беларусь». Что говорят участники митинга на площади Независимости в Минске-9

Беларусь, только Беларусь. За будущее Беларуси. Мы с 1973 года живем в Беларуси. А сама малая родина – Молдова. Поэтому мы прошли это всё. Туда нужно нашей молодежи, где тротуары уже вспучились, с Советского Союза никто ничего не делал. А сюда приезжают и восхищаются.

«Я за семью, за свободную Беларусь». Что говорят участники митинга на площади Независимости в Минске-12

У меня сложилось впечатление, что за меня кто-то что-то решает. Слишком много людей на улицах, и они под какими-то негосударственными флагами – у меня сложилось впечатление – за меня выражают какую-то позицию, что людей большинство. И, как оказалось, напротив, нас большинство. И мы это сегодня доказали, выйдя сегодня на площадь.

«Я за семью, за свободную Беларусь». Что говорят участники митинга на площади Независимости в Минске-15

Знаете, что сюда привело? Мое сознание, мое мнение. Я за семью, я за свободу, я за свободную Беларусь. И за мир в каждой семье и в нашей стране.

# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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