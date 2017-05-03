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XXI международная выставка «СМИ в Беларуси» торжественно открылась в Минске

03 мая 2017 11:03
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Новости Беларуси. История белорусской журналистики на страницах изданий, пленке и в лицах. XXI международная выставка «СМИ в Беларуси» торжественно открылась в Минске.

Свои стенды в 2017 году представят около сотни информационных ресурсов. На протяжении нескольких дней о своей работе будут рассказывать и показывать команды белорусских телеканалов, радиостанций, издательских домов, информационных агентств. К участию приглашены также иностранные гости, в том числе медиа из Китая и России. Можно будет познакомиться с изданиями Союзного государства и белорусских диаспор за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

XXI международная выставка «СМИ в Беларуси» торжественно открылась в Минске-1

Традиционно на площадке форума состоится награждение победителей конкурса «Золотая литера». Посетители выставки смогут пообщаться с журналистами ведущих СМИ и узнать ближе о профессии репортеров,

Для гостей форума белорусские СМИ подготовили презентации. Так, наш телеканал представит спецпроекты, спортивные и информационные передачи. Стенд СТВ уже приглашает зрителей.

# общество # Выставка СМИ в Беларуси

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