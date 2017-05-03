Новости Беларуси. История белорусской журналистики на страницах изданий, пленке и в лицах. XXI международная выставка «СМИ в Беларуси» торжественно открылась в Минске.

Свои стенды в 2017 году представят около сотни информационных ресурсов. На протяжении нескольких дней о своей работе будут рассказывать и показывать команды белорусских телеканалов, радиостанций, издательских домов, информационных агентств. К участию приглашены также иностранные гости, в том числе медиа из Китая и России. Можно будет познакомиться с изданиями Союзного государства и белорусских диаспор за рубежом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.