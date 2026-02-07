Как замотивировать себя на занятия спортом? Советы от психолога

Действительно, правда, мы не хотим заниматься спортом, и мозг наш так устроен, что он стремится в зону комфорта. Он не хочет меняться, не хочет прокладывать новые нейронные связи, и все, что ему нужно, это лежать на диване, смотреть телевизор или переключать рилсики. Поэтому, если вы не хотите тренироваться, если у вас нет мотивации, это абсолютно нормально. Что же делать? Как замотивировать себя?

Первое, что вы должны сделать, это поставить цель. Достижимую реальную цель, которая будет выражаться в цифрах. Да, для нашего мозга очень важна ясность. Минус один килограмм в месяц – это реальная достижимая цифра, которую можно достичь без напряжения.

Обязательно выбирайте посильную нагрузку и ту нагрузку, которая вам нравится. Это очень важно. Есть огромные варианты, огромное разнообразие физической нагрузки. Это как бесплатная физическая нагрузка, так и платные занятия в фитнес-клубах.

Выбирайте ту нагрузку, которая вам по душе и которая доставляет вам удовольствие. Это очень важно. Не забывайте менять, разнообразить свой тренировочный план, то есть сегодня это может быть пилатес, завтра это прогулка быстрым шагом на улице, послезавтра это бассейн, послепослезавтра это, например, стретчинг. То есть нагрузка должна вам не надоедать, она должна быть разнообразная.