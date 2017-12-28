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На 17 % больше туристов в 2017 году: как рекламные туры, безвизовый режим и открытие новых авиарейсов продвигают Беларусь

28 декабря 2017 11:58
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Новости Беларуси. Рекламные туры, безвизовый режим и открытие новых авиарейсов. Все это помогло увеличить приток туристов в Беларусь в 2017 году на 17 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На 17 % больше туристов в 2017 году: как рекламные туры, безвизовый режим и открытие новых авиарейсов продвигают Беларусь -1

Особо привлекает иностранцев нетронутая природа, возможности для охоты и рыбалки, оздоровление в санаториях.

На 17 % больше туристов в 2017 году: как рекламные туры, безвизовый режим и открытие новых авиарейсов продвигают Беларусь -4

Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:
Самая главная и текущая постоянная задача – это структурирование туристического рынка. Что это значит? Это значит, создание правильных и мудрых условий, при которых туроператоры, турагенты могут эффективно, спокойно работать, занимаясь своим делом, не мешая друг другу. И туристы, как бы чего не случилось – с гражданами Республики Беларусь или с иностранцами – гарантированно были уверены в том, что им окажут все услуги или точно компенсируют.

В планах – развитие региональных аэропортов, гостиниц и инфраструктуры в исторических местах. Эта также позволит оказывать более качественные услуги для туристов.

# общество # Туризм # Филипп Гулый

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