На 17 % больше туристов в 2017 году: как рекламные туры, безвизовый режим и открытие новых авиарейсов продвигают Беларусь

Новости Беларуси. Рекламные туры, безвизовый режим и открытие новых авиарейсов. Все это помогло увеличить приток туристов в Беларусь в 2017 году на 17 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Филипп Гулый, председатель Республиканского союза туристической индустрии:

Самая главная и текущая постоянная задача – это структурирование туристического рынка. Что это значит? Это значит, создание правильных и мудрых условий, при которых туроператоры, турагенты могут эффективно, спокойно работать, занимаясь своим делом, не мешая друг другу. И туристы, как бы чего не случилось – с гражданами Республики Беларусь или с иностранцами – гарантированно были уверены в том, что им окажут все услуги или точно компенсируют.

В планах – развитие региональных аэропортов, гостиниц и инфраструктуры в исторических местах. Эта также позволит оказывать более качественные услуги для туристов.