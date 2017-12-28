«Вам бы я посоветовал почаще отрываться от этих компьютеров, гаджетов»: Президент обратился к детям на Главной елке страны

Новости Беларуси. На Главную елку страны в Минск из разных регионов Беларуси приехали около 2500 ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции, юных и талантливых поздравил Президент. Именно молодое поколение может сберечь и приумножить сегодняшние достижения.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Предстоящий год будет самым серьезным в плане образования. Вы, конечно, сегодня погружены в разного рода гаджеты и прочие компьютеры. Знаете, это неизбежность для человека. Но вам бы я посоветовал почаще отрываться от этих компьютеров, гаджетов, бывать на свежем воздухе, видеть всё, что происходит вокруг вас не только через интернет, а невооруженным глазом. Так вы будете богаче, красивее, современнее. Так вы не потеряете свою идентичность. Для нас, взрослых, нет лучшего подарка, чем ваши счастливые глаза и улыбки на лицах.

Глава государства пожелал маленьким зрителям сохранить веру в добро, чистоту души и искреннее отношение к людям, а также исполнения всех желаний. Одно из них сегодня уж точно исполнилось. Ребята посмотрели новогоднее представление и познакомились с Дедом Морозом. Также детям вручили новогодние подарки от Президента. Еще до начала концерта все ребята признавались: Новый год – один из самых любимых праздников, время добра и волшебства. А желания, загаданные у Главной елки страны, обязательно исполнятся. Дети:

Новый год – это такой волшебный праздник, когда все дети (да и не только дети) и взрослые – все их мечты исполняются. И я верю в волшебство, которое происходит на Новый год.

Радость. Дед Мороз подарки принесет.