«Вам бы я посоветовал почаще отрываться от этих компьютеров, гаджетов»: Президент обратился к детям на Главной елке страны
Новости Беларуси. На Главную елку страны в Минск из разных регионов Беларуси приехали около 2500 ребят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По традиции, юных и талантливых поздравил Президент. Именно молодое поколение может сберечь и приумножить сегодняшние достижения.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Предстоящий год будет самым серьезным в плане образования. Вы, конечно, сегодня погружены в разного рода гаджеты и прочие компьютеры. Знаете, это неизбежность для человека. Но вам бы я посоветовал почаще отрываться от этих компьютеров, гаджетов, бывать на свежем воздухе, видеть всё, что происходит вокруг вас не только через интернет, а невооруженным глазом. Так вы будете богаче, красивее, современнее. Так вы не потеряете свою идентичность.
Для нас, взрослых, нет лучшего подарка, чем ваши счастливые глаза и улыбки на лицах.
Глава государства пожелал маленьким зрителям сохранить веру в добро, чистоту души и искреннее отношение к людям, а также исполнения всех желаний. Одно из них сегодня уж точно исполнилось. Ребята посмотрели новогоднее представление и познакомились с Дедом Морозом. Также детям вручили новогодние подарки от Президента. Еще до начала концерта все ребята признавались: Новый год – один из самых любимых праздников, время добра и волшебства. А желания, загаданные у Главной елки страны, обязательно исполнятся.
Дети:
Новый год – это такой волшебный праздник, когда все дети (да и не только дети) и взрослые – все их мечты исполняются. И я верю в волшебство, которое происходит на Новый год.
Радость. Дед Мороз подарки принесет.
Это праздник для детей, для взрослых. Это подарки, сюрпризы.
За все эти годы акция «Наши дети» успела стать традиционной. Сюда пригласили победителей олимпиад и творческих конкурсов, спортивных соревнований, детей-сирот и тех, кто воспитывается в опекунских семьях.
Лукашенко: «Школьная программа очень насыщенна, очень сложна»