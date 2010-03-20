Выйти в интернет можно с помощью настольной лампы

Немецкие ученые нашли способ использовать настольные лампы для выхода в интернет.

Такое заявление от имени группы немецких ученых сделала на днях Елена Вучич из Института Генриха Герца. Интернет-сигнал, по ее словам, может быть закодирован в излучении любых бытовых осветительных приборов.

Передающий интернет-сигнал свет будет мерцать, но заметить это невозможно, так как частота модуляции в миллионы раз быстрее, чем может видеть человеческий глаз. С учетом того, что излучение в видимой области спектра не может проникать сквозь стены подобно радиосигналу. Так можно решить проблему перекрестных помех и защиты от хакеров, которая мучает пользователей WiFi-сетей.

При этом лампы накаливания и флуоресцентные источники света для передачи интернет-сигнала не годятся. Для доступа в Интернет немцы хотят использовать модифицированные светодиодные лампы. С их помощью в лабораторных условиях ученые уже добились скорости 500 Мбит/сек при беспроводной передаче данных, сообщает БЕЛТА.