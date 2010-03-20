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С 22 марта меняется трасса автобуса № 55 в Минске

20 марта 2010 10:22
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В будние дни движение будет организовано по маршруту «Уручье-4» – Академгородок». А в выходные дни автобусы под тем же номером пойдут по другому маршруту 55Д «Уручье-4» – Уручье-2» .
# общество

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