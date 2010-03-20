Минск 19 марта. Опрос

Сегодня во Дворце Республики состоялся откровенный разговор о том, как обстоят дела в работе «идеологической вертикали», что нужно менять и главное — как.
С юбилеем народную артистку России поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Тем не менее, многие водоёмы до сих пор скованы толстым льдом, а на дорогах никак не исчезают сугробы.
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