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Минск 19 марта. Опрос

20 марта 2010 10:21
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Ровно 70 лет назад открылся новый автобусный маршрут, курсирующий от центра до Парка Горького, который в те времена считался окраиной. Ну а чем запомнился этот день современным минчанам – в нашем традиционном опросе на видео.
# общество

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