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Фото. Швейцарцы продали Минску суперсовременные и суперкомфортные городские электропоезда

20 марта 2010 10:24
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Скоро они начнут курсировать по маршруту Ждановичи – Минск-Пассажирский.

Вагоны оборудованы кондиционерами, камерами наблюдения и информационными табло. В них есть и специальные места для хранения велосипедов и детских колясок. Расстояние от Ждановичей до Минска такой поезд, вместимостью 555 человек, преодолевает всего за 15 минут.

Маттиас Штер, уполномоченный представитель швейцарской компании произодителя электропоездов:
Плавный, но быстрый, разгон, плавный ход, простор в салоне, - сегодня именно так строят поезда.

# общество # Фотофакт

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