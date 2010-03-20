Фото. Швейцарцы продали Минску суперсовременные и суперкомфортные городские электропоезда

Скоро они начнут курсировать по маршруту Ждановичи – Минск-Пассажирский.

Вагоны оборудованы кондиционерами, камерами наблюдения и информационными табло. В них есть и специальные места для хранения велосипедов и детских колясок. Расстояние от Ждановичей до Минска такой поезд, вместимостью 555 человек, преодолевает всего за 15 минут.

Маттиас Штер, уполномоченный представитель швейцарской компании произодителя электропоездов:

Плавный, но быстрый, разгон, плавный ход, простор в салоне, - сегодня именно так строят поезда.