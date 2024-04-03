«Столовые, кафе, рестораны». Какое направление общепита набирает популярность?

С развитием ресторанной индустрии и доставки многие люди стали задаваться вопросом: может быть, отойти от домашней готовки, стояния у плиты и начать заказывать еду? Мнения разделились на два лагеря. Одни утверждают, что это хорошо, но другие все же отдают предпочтение домашней готовке, так как это здоровая, полезная и качественная еда. О том, где питаются белорусы и какие новшества предлагает наш общепит, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Андрей Гайдукевич, десять лет занимается ресторанным кейтерингом для выпускных:

Я считаю, что это тоже имеет место быть. Этим мы пользуемся, и я лично в том числе. Сейчас развиваются новые направления, в том числе которые мы пропагандируем и развиваем – это кейтеринг. То есть мы здесь уже имеем больше возможностей, какое-то разнообразие. Более интересна сама подача того, что мы имеем. Потому что доставка – это все-таки доставка, вам привезли. Здесь же мы можем предложить еще более развернутую услугу – это уже обслуживание и предоставление всей необходимой посуды, оборудования, расходных материалов, то есть под ключ. Конечно, это стоит сегодня недешево. Проще все-таки, конечно, фастфуд, но мы каждый вправе выбирать, кому что удобнее. Кто-то хочет питаться более здоровым питанием.

Михаил Свито, ведущий ток-шоу:

Вы сказали: недешево. Примерные цифры-то хотя бы приведите, чтобы понимать.

Андрей Гайдукевич:

Здесь все достаточно индивидуально, разные абсолютно мероприятия, форматы мероприятий бывают. Мы изначально подходим достаточно клиентоориентированно, чтобы понимать, какой бюджет есть и стараемся под него подстроиться.