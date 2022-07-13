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«Всё проходит в игровой форме». Как ГАИ борется с ДТП с участием детей?

13 июля 2022 13:18
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Новости Беларуси. С начала 2022 года в Минской области случилось 38 ДТП, в которых пострадали дети. Один ребенок погиб, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Самая частая причина – нарушение правил перевозки маленьких пассажиров. Поэтому в период летних каникул ГАИ усилило работу по профилактике.  

«Всё проходит в игровой форме». Как ГАИ борется с ДТП с участием детей?-1

В области проходит акция «Летом дети в безопасности». До 15 августа сотрудники ГАИ посещают летние лагеря, напоминают ребятам, как правильно переходить дорогу, вести себя во дворах, где можно и нельзя кататься на велосипеде, а также насколько важно носить фликеры. Большое внимание – работе с водителями. В ходе профилактических рейдов инспекторы напоминают правила перевозки детей, а также рекомендуют автолюбителям быть особенно внимательными на дворовых территориях.  

«Всё проходит в игровой форме». Как ГАИ борется с ДТП с участием детей?-4

Евгений Гурский:  
У нас спрашивали правила дорожного движения. Я знаю, где остановка, велосипедная дорожка, переход, светофор.  

«Всё проходит в игровой форме». Как ГАИ борется с ДТП с участием детей?-7

Наталья Лысаковская:  
Если ты не будешь переходить по переходу, если будет машина, то может она тебя сбить. Сначала надо посмотреть налево, потом направо, а потом идти, если нет машин.  

«Всё проходит в игровой форме». Как ГАИ борется с ДТП с участием детей?-10

Александр Сакович, старший инспектор дорожно-патрульной службы ОГАИ Пуховичского РОВД:  
Все проходит в игровой форме, потому что все те лагеря в основном сделаны для представителей младшей школы. Им интереснее впитывать информацию в игровой форме, то есть все проходит азартно, интересно для них в виде викторин, каких-либо игр на улице. Можно провести фигурное катание на велосипедах. Детям это очень интересно, это все проходит в легком режиме, и впитывается информация лучше.  

Профилактическая работа дает свои плоды. По сравнению с 2021 годом, количество ДТП с участием детей уменьшилось.  

# ГАИ # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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