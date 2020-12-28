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Всебелорусское народное собрание планируется провести 11-12 февраля

28 декабря 2020 08:01
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Новости Беларуси. Всебелорусское народное собрание планируется провести 11-12 февраля. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 28 декабря на совещании по подготовке VI Всебелорусского народного собрания, сообщает БЕЛТА.

ВНС как орган прямого народовластия играет важную роль в жизни страны. Уже приступили к работе республиканский и региональные организационные комитеты, с 29 декабря начинается избрание делегатов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это должны быть люди, представляющие все слои и группы населения, весь белорусский народ. Так у нас было всегда, начиная с 1996 года, когда мы провели первый Всебелорусский съезд. Тогда тоже было непросто, хорошо помните: нагнеталось противостояние, но мы смогли объединить людей и направить энергию общества на благо страны. Этот орган прямого народовластия сыграл важную роль.

# Всебелорусское народное собрание # общество # Александр Лукашенко

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