Первый дивизион 15-й зенитной ракетной бригады заступил на боевое дежурство. Как охраняют границу Беларуси?

Новости Беларуси. Первый дивизион 15-й зенитной ракетной бригады заступил на боевое дежурство по охране государственной границы в воздушном пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Гацура, командир зенитного ракетного дивизиона:

Ежегодно дивизион выезжает на полевые выходы. В ходе полевых выходов мы отрабатываем задачи выполнения боевого дежурства в различных условиях обстановки. Перевод техники в боевое положение, в походное положение, отрабатываем нормативы, которые мы не можем выполнить в пункте постоянной дислокации.

Также могу отметить, что первый дивизион уже начал готовиться к тактическим учениям с боевой стрельбой, которые в следующем году пройдут на полигоне Российской Федерации Ашулук. И наши расчеты на своей же технике будут выполнять там задачи.