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Первый дивизион 15-й зенитной ракетной бригады заступил на боевое дежурство. Как охраняют границу Беларуси?

28 декабря 2020 07:13
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Новости Беларуси. Первый дивизион 15-й зенитной ракетной бригады заступил на боевое дежурство по охране государственной границы в воздушном пространстве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первый дивизион 15-й зенитной ракетной бригады заступил на боевое дежурство. Как охраняют границу Беларуси?-1

На вооружении подразделения стоят самые дальнобойные системы ПВО в белорусской армии – зенитные ракетные комплексы С-300.

Первый дивизион 15-й зенитной ракетной бригады заступил на боевое дежурство. Как охраняют границу Беларуси?-4

Управлять ими способен только высокообученный боевой расчет – в нем преимущественно офицеры.

Первый дивизион 15-й зенитной ракетной бригады заступил на боевое дежурство. Как охраняют границу Беларуси?-7

Александр Гацура, командир зенитного ракетного дивизиона:
Ежегодно дивизион выезжает на полевые выходы. В ходе полевых выходов мы отрабатываем задачи выполнения боевого дежурства в различных условиях обстановки. Перевод техники в боевое положение, в походное положение, отрабатываем нормативы, которые мы не можем выполнить в пункте постоянной дислокации.

Также могу отметить, что первый дивизион уже начал готовиться к тактическим учениям с боевой стрельбой, которые в следующем году пройдут на полигоне Российской Федерации Ашулук. И наши расчеты на своей же технике будут выполнять там задачи.

Первый дивизион 15-й зенитной ракетной бригады заступил на боевое дежурство. Как охраняют границу Беларуси?-10

У С-300 колоссальные боевые возможности и высочайший искусственный интеллект. Он может одновременно обстрелять несколько целей, летящих со скоростью до 3000 м/с.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

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