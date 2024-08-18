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Всебелорусский крестный ход стартовал в Жировичах

18 августа 2024 11:54
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Всебелорусский крестный ход стартовал сегодня, 18 августа, в одной из главных обителей Жировичском монастыре. Паломники ежегодно отправляются в молитвенное шествие по стране. В этот раз оно посвящено 40-летию установления празднования Собора белорусских святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всебелорусский крестный ход стартовал в Жировичах-2

За 9 дней верующие пройдут 250 километров, посещая святые места. Маршрут будет пролегать через четыре епархии и 21 храм. Сегодня сделают две остановки: в Благовещенском женском монастыре и Троицком соборе в Слониме. Присоединиться к крестному ходу можно будет на любом отрезке пути.

Всебелорусский крестный ход стартовал в Жировичах-4

Это уже третий Всебелорусский православный крестный ход. Сам я участвую впервые, для меня это волнительно и в то же время радостно поучаствовать.

Всебелорусский крестный ход стартовал в Жировичах-6

Крестный ход решила пройти, потому что мне бы очень хотелось увидеть всю красоту православной церкви Беларуси. Простоту общения людей, чудеса, которые окружают нас в повседневной жизни.

Всебелорусский крестный ход стартовал в Жировичах-8

В столицу верующие прибудут 26 августа – в день чудотворной иконы Божией Матери Минской. Торжественным шествием они проследуют от храма Покрова Пресвятой Богородицы к Свято-Духову кафедральному собору, где Патриарший Экзарх исполнит праздничную божественную литургию и молебен.

# Православные в Беларуси

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