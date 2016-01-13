«Даниэлла» по количеству осадков в Витебской области побила рекорд, установленный 60 лет назад

Новости Беларуси. Циклон «Даниэлла» высыпал на Витебск и Сенно месячную норму осадков. В северной столице Беларуси к тому же был побит рекорд по количеству осадков: предыдущий максимум был зарегистрирован в 1955 году.

В поселке Езерище, Полоцке и Лепеле циклон оставил две декадные нормы осадков, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Высота снежного покрова в регионе местами достигает 32 сантиметров.

Работы по уборке снега продолжаются. Привлекаются сторонние организации. В ликвидации последствий циклона задействовано не менее тысячи единиц техники и 10 тысяч человек.

Александр Лариов, водитель Витебского райагросервиса:

Убрал четыре деревни. Снег глубокий. Убираем, помогаем жителям, стрикам, чтобы автолавки доходили, хлеб был постоянно.

Вера Антоненко, житель д. Красный двор (Витебская область):

Пришел грейдер, почистил нам все улицы, всю нашу деревню. Завтра в город надо в поликлинику, и лавка завтра будет, так что большое спасибо!