Враги считали, что ребёнок не представляет опасности. Белоруска рассказала, как помогала партизанам во время войны

В годы Великой Отечественной войны с нацистами героически сражался весь советский народ. Борьба за жизнь велась не только на фронте, но и в тылу врага. С немцами боролся и стар, и млад. Не только маршалы, генералы, офицеры и солдаты приближали день освобождения, но и обыкновенные дети. Рискуя жизнью, они были связными, разведчиками, добывали для партизан оружие, еду, одежду и обувь. На территории одной только Беларуси воевали 74 тысячи детей. Специально к 80-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков телеканал запускает рубрику «Мы помним».

Ефросиния Базылева, ветеран Великой Отечественной войны:

В 1941 году объявили по микрофону о том, что началась Великая Отечественная война. Фашисты напали на наш Советский Союз. Ефросиния Ивановна Базылева родилась в многодетной семье в деревне Тишовка в двух километрах от города Могилева. Когда ей было всего 11 лет, она стала связной партизанского отряда. Ефросиния Базылева:

День и ночь люди копали траншеи вокруг города Могилева, строили землянки, окопы. На защиту нашей огромной Родины и нашего города Могилева поднялся весь народ, все: рабочие, служащие, выпускники институтов, техникумов, школ. И поднялась наша большая семья, состоящая из девяти человек.

Папа и мама работали в колхозе деревни Тишовка. Четверо старших детей (Вера, Ольга, Мария и Василий) до начала войны уже учились в вузах и работали на предприятиях Могилева. Мария заканчивала географический факультет педуниверситета и знала хорошо немецкий язык. Вера работала в столовой на железнодорожном вокзале. Ольга работала воспитателем детского сада.

А младшие (Александр, Михаил и Ефросиния) учились в местной школе-семилетке. Ефросиния Базылева:

В связи с тем, что Вера работала в столовой города Могилева на вокзале, другая сестра была на шелковой фабрике, третья сестра на Луполово у аэропорта. Сведениям они должны были давать связным. А я всегда ходила возле них, все бегала и спрашивала, и папа, и мама были: «А когда мне какое-то задание дадите?» «Подожди, детка, будет и тебе», – говорили они.

Вскоре отважная девочка получила задание. Ефросинья стала связной партизанского отряда. В отряде уже воевали отец и старшие братья, и были знакомые ребята из родной деревни. Утром она приходила к сестре Вере на станцию и получала от нее и рабочих столовой сведения о расположении фашистов. Важные документы зашивали в подкалку пальто, и Ефросинья шла к партизанам пешком шесть километров. А ночью юная партизанка ходила расклеивать листовки. По дороге она не раз встречалась с немцами. Они на нее не обращали внимания. Враги считали, что ребенок не представляет опасности. Но они ошибались. Ефросиния Базылева:

Встречалась с немцами несколько раз, тем более что город Могилев и наша Тишовка, где мы жили, между двух железных дорог. Нужно было переходить железную дорогу мне, чтобы попасть в партизанский отряд. И через день я доставляла сведения партизанам. Они меня вели к начальнику партизанского отряда Асману Хасаеву, я подавала им эту записку. А партизаны потом подрывали железную дорогу, подрывали мосты. В 1943 году словили… Кто-то подсказал, что подпольщица Вера, которая живет по Школьному переулку города Могилева. Ночью ее схватили фашисты, забросили в тюрьму, издевались фашисты над ней. Еле шла Верочка, она была вся синяя, вся избитая. Фашисты бросили в машину, вывезли и расстреляли. После этого у меня была настолько жестокость к этим фашистам. Вы не представляете, я шла на любое задание. Когда расстреляли Верочку, на Тишовку нагрянул отряд эсэсовцев. Кто-то сдал семью Базылевых и рассказал, что она связана с партизанами. В одну из ночей в деревню должны были прийти партизаны за оружием, которое отец Ефросиньи собрал для них. Мама Ефросиньи пошла закрывать калитку и обнаружила, что их дом оцепили немцы.