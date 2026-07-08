Врач-психиатр объяснила, как на самом деле лабубу влияет на психику ребенка

Вера Иваницкая, наставник команды «Да!», врач-пихиатр, психотерапевт, главный врач Медицинского реабилитационного центра «Элеос»:

Нет, объясню почему. Почему мы все слепо следуем моде? Потому что нам навязывают определенный стереотип. Это было всегда. Это не говорит, что сейчас навязывают, а когда-то не навязывали. Это было всегда. Но почему бы я не прицепила, во-первых, правильно было сказано в студии, что любая игрушка для возраста. Например, ребенку в 2-3 года, когда он не может анализировать и оценивать: хорошо или плохо, правильно или неправильно, эмоционально каким-то образом реагировать, для него, как сказали наши оппоненты, не очень приятно, не очень предпочтительная игрушка. Почему? Объясню. Любой психолог, проводя психологические тесты, скажет вам, что рисуночный тест у ребенка на скрытую агрессию – это всегда защита, это всегда зубы, клыки, шерсть, некие элементы, которые отражены в этой игрушке, здесь же важно не то, что представляет собой игрушка, а то какие понятия и какая подмена в этом происходит. У нас стала нормой агрессия. Ее очень много в мире. Мы не справляемся с информацией. У нас растет тревожность, у нас растет депрессивное состояние, у нас растет количество обращений к психологам. Вот здесь задача родителей: а что вы вкладываете в эту Лабубу? Для чего она? Какие ценности формирует?