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Беларусь ратифицировала соглашение об условиях функционирования Белорусско-Российского университета

08 июля 2026 17:19
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Условия функционирования Белорусско-Российского университета. Александр Лукашенко подписал закон, которым ратифицировано соответствующее межправительственное соглашение Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беларусь ратифицировала соглашение об условиях функционирования Белорусско-Российского университета-2

Документ закрепляет порядок образовательной, научной и финансово-хозяйственной деятельности этого межгосударственного вуза с учетом законодательства обеих стран и уже сложившейся практики сотрудничества. 

При этом обучение по нашим образовательным программам будет осуществляться по белорусскому законодательству, а по российским – в соответствии с нормами этой страны. Такой же принцип распространяется на лицензирование, аккредитацию, аттестацию и прием студентов.

Реализация соглашения создаст дополнительные возможности для развития единого образовательного пространства Союзного государства, расширения научных и инновационных проектов, а также подготовки высококвалифицированных инженерных специалистов, востребованных экономиками Беларуси и России.

# Александр Лукашенко # Союзное государство

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