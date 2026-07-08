Беларусь ратифицировала соглашение об условиях функционирования Белорусско-Российского университета

Условия функционирования Белорусско-Российского университета. Александр Лукашенко подписал закон, которым ратифицировано соответствующее межправительственное соглашение Беларуси и России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ закрепляет порядок образовательной, научной и финансово-хозяйственной деятельности этого межгосударственного вуза с учетом законодательства обеих стран и уже сложившейся практики сотрудничества.

При этом обучение по нашим образовательным программам будет осуществляться по белорусскому законодательству, а по российским – в соответствии с нормами этой страны. Такой же принцип распространяется на лицензирование, аккредитацию, аттестацию и прием студентов.

Реализация соглашения создаст дополнительные возможности для развития единого образовательного пространства Союзного государства, расширения научных и инновационных проектов, а также подготовки высококвалифицированных инженерных специалистов, востребованных экономиками Беларуси и России.