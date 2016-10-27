Новости Беларуси. Перевес в сторону жизни. Впервые за последние 20 лет в Беларуси рождаемость превысила смертность. Естественный прирост численности населения специалисты называют «Историческим фактом» и связывают позитивную динамику с комплексными последовательными мерами государственной политики. Иными словами рожать стали больше, чаще и с удовольствием. А вторые, третьи и последующие роды для многих белорусских мама – это уже, скорее, правило, чем исключение.

Это уже исторический факт. Социологи констатируют: впервые за всю историю суверенной Беларуси число родившихся превысило число умерших. Таким образом демографические ножницы практически сомкнулись. Естественный прирост только за 9 месяцев сразу в 85 из 113 городов, а также в каждом третьем поселке городского типа.

Что касается сельского населения, здесь среди лидеров Минский, Брестский и Гомельский районы. За эти же 9 месяцев (по сути, срок для появления на свет одного ребенка) в стране родилось почти 90 тысяч маленьких белорусов. Это на полтысячи больше, чем за аналогичный период прошлого года. Причем большинство из них – это уже вторые и последующие дети.

Анастасия Никитюк стать мамой только готовится. Скорее всего, первый и долгожданный малыш появится на свет завтра. Но уже сейчас девушка уверена: сюда она вскоре вернется.

А вот Дарья родила уже второго ребенка. Здесь, в стенах уютной одноместной палаты, отпраздновала 30-летний юбилей, а на следующий день сделала себе же самой самый приятный подарок.

На создание благоприятных условий для рождения и воспитания детей в семьях в последнее время был принят сразу ряд мер. Так, с 2007 года в Беларуси реализуется уже третья программа демографической безопасности. Действует разветвленная система госпособий – система стабильная и эффективная. Она сегодня охватывает сразу 11 видов пособий, которые получает каждый третий ребенок.

Существенными являются размеры единовременных выплат при рождении малыша, и здесь цифры у нас куда выше, чем в странах СНГ и ЕАЭС. Кроме того, с прошлого года действует еще и масштабная система долгосрочной поддержки многодетных семей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Марина Артеменко, заместитель начальника отдела народонаселения, гендерной и семейной политики Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь:

За период действия семейного капитала открыто более 25 тысяч депозитных счетов «семейный капитал». Если сравнивать с данными переписи 2009 года, тогда было 62,5 тысячи многодетных семей, а сегодня более 85 тысяч многодетных семей.

Все эти положительные тенденции, безусловно, связаны не только с реализацией господдержки, но и развитием здравоохранения.

Достижением здесь является снижение уровня младенческой смертности. По этому показателю Беларусь лидирует на постсоветском пространстве.

О том, как в этом отделении врачи выходили девочку с аномально низким весом, будут напоминать вскоре уже не только по фотографиям.

Татьяна Курлович, врач-неонатолог Брестского областного родильного дома:

Ребенок с самой низкой массой тела, которого мы выходили в нашем отделении, девочка весила 750 грамм. На данный момент это взрослая девушка. И мы ждем ее саму скоро в гости.

Много таких же трогательных историй и на памяти Валентины Волосевич. Медсестра со стажем в четверть века признается: забыть о них не позволяют и сами мамы.

Валентина Волосевич, медсестра Брестского областного родильного дома:

Их много, всех не запомнишь. А они говорят: «Здравствуйте, а я вас помню по предыдущим родам. Вот вы мне помогли, научили как кормить грудью правильно». Очень много таких мам.

Возвращаясь к демографическим ножницам: по сравнению с аналогичным периодом прошлого года смертность населения в стране в целом уменьшилась на 2%.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь:

Конечно, показатели рождаемости не могут работать в отрыве от показателей снижения смертности и показателей, которые характеризуют здоровье нации. Предметом особого внимания является смертность населения в трудоспособном возрасте. То есть здесь уменьшение смертности составило практически 6%. Это достаточно высокий результат. И, соответственно, получен естественный прирост.