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В Минске до конца зимы будут работать пункты помощи бездомным

15 января 2021 15:31
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Новости Беларуси. Помочь в холода. Профилактическая акция «Социальный патруль» стартовала в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Минске до конца зимы будут работать пункты помощи бездомным-1

Сотрудники районных территориальных центров социального обслуживания, правоохранители, медики и волонтеры будут проводить рейды по местам, где чаще всего находятся бездомные.

В Партизанском районе Красный Крест открыл пункт обогрева для бездомных

В Минске до конца зимы будут работать пункты помощи бездомным-4

В каждом районе для них организуют пункты горячего питания и выдачи теплой одежды. При необходимости окажут и медицинскую помощь, а также юридические и психологические услуги. Предоставят и ночлег.

В Минске до конца зимы будут работать пункты помощи бездомным-7

В минувшем сезоне помощь получили около 400 бездомных. Акция продлится до конца зимы.

# Социальная помощь # общество # Фотофакт

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