В Минске до конца зимы будут работать пункты помощи бездомным

Новости Беларуси. Помочь в холода. Профилактическая акция «Социальный патруль» стартовала в Минске, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Сотрудники районных территориальных центров социального обслуживания, правоохранители, медики и волонтеры будут проводить рейды по местам, где чаще всего находятся бездомные. В Партизанском районе Красный Крест открыл пункт обогрева для бездомных

В каждом районе для них организуют пункты горячего питания и выдачи теплой одежды. При необходимости окажут и медицинскую помощь, а также юридические и психологические услуги. Предоставят и ночлег.