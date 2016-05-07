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«Волги», «Чайки» и розовый «Кадиллак»: в Минске проходит международный фестиваль ретро- и классических автомобилей

07 мая 2016 10:57
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Новости Беларуси. Около сотни авто, которым возраст только на пользу. 7 мая в Минске проходит 9-ый международный фестиваль ретро- и классических автомобилей.

В преддверии дня Великой Победы на  «Минск-ретро 2016» собрались  владельцы винтажных экипажей из России, Эстонии, Литвы Латвии  —  всего больше 150 человек из 9 стран. На ретро-пробеге — самые культовые модели отечественного и зарубежного автопрома:  «Волги», «Чайки», «Роллс-Ройсы», даже кареты скорой помощи и розовый Кадиллак — копия знаменитой любимицы Элвиса Пресли. Самому возрастному экспонату на колесах сегодня — больше 80 лет.  

Яркий кортеж стартовал на площади победы, где участники почтили память погибших в Великой Отечественной войне. Также они возложат цветы и к стеле «Минск — город-герой», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Альфредо Зигмантас, участник международного фестиваля ретро и классических автомобилей «Ретро-Минск 2016» (Литва):
Она  56-го года, она старше меня на один месяц и 13 дней. Машина молодая, как и я. Нашел 13 лет назад в Интернете. Приехал, купил, отреставрировал. Сейчас она едет.

# общество # Ретро-автомобили # Альфредо Зигмантас

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