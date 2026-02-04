В Брестской области профсоюзы приобрели и передали предприятиям тепловые нагревательные приборы

Февраль с первого дня окрасил Беларусь в оранжевый уровень опасности и только 5 февраля ледяная хватка немного ослабнет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако за морозный период все организации сумели мобилизоваться и выстроить работу в экстремальных условиях. Многим удалось превратить погодный минус в производственный плюс?

На предприятиях эту задачу решили путем корректировки внутреннего климата, причем как температурного, так и эмоционального. В цехах ввели дополнительные перерывы, оборудовали комнаты обогрева и установили тепловые завесы. Активную помощь оказывают профсоюзы. Так, «Белпрофмаш» уже закупил для работников более 80 различных обогревателей. О том, как организована защита от морозов на производстве и куда можно сообщить о нарушениях, – знает Кристина Протосовицкая.

Пространство будущего – это новый участок аддитивных технологий Брестского электромеханического завода. Промышленный 3D-принтер позволит «напечатать» сложные узлы и детали для сельхозтехники. Точность в производстве отдельных компонентов нужна до миллиметра. Осваивать 3D-моделирование на предприятии помогает технический университет. А оборудование такого уровня требует постоянной температуры – +20.

Алексей Изотов, заместитель директора по идеологической работе, кадрам и безопасности брестского электромеханического завода:

Аналогов данного участка и производства в Беларуси нет. В процессе работы и производства данного участка мы хотим не только укомплектовать собственную сельскохозяйственную технику, но и выйти на других производителей. В советское время – электромеханический завод был настоящим «городом в городе». В цехах, площадью 11 гектаров, работали 15 тысяч человек и вели секретные разработки для Министерства обороны Советского союза. После развала предприятие сохранили и переориентировали на выпуск нужной стране продукции – газовых счетчиков и посевных агрегатов. Суммарно – более 20 модификаций. К весне готовят и новинку, которая упростит сев.