Прямой эфир

В Брестской области профсоюзы приобрели и передали предприятиям тепловые нагревательные приборы

04 февраля 2026 16:48
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Февраль с первого дня окрасил Беларусь в оранжевый уровень опасности и только 5 февраля ледяная хватка немного ослабнет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Однако за морозный период все организации сумели мобилизоваться и выстроить работу в экстремальных условиях. Многим удалось превратить погодный минус в производственный плюс?

В Брестской области профсоюзы приобрели и передали предприятиям тепловые нагревательные приборы-2

На предприятиях эту задачу решили путем корректировки внутреннего климата, причем как температурного, так и эмоционального. В цехах ввели дополнительные перерывы, оборудовали комнаты обогрева и установили тепловые завесы. Активную помощь оказывают профсоюзы. Так, «Белпрофмаш» уже закупил для работников более 80 различных обогревателей.

О том, как организована защита от морозов на производстве и куда можно сообщить о нарушениях, – знает Кристина Протосовицкая.

В Брестской области профсоюзы приобрели и передали предприятиям тепловые нагревательные приборы-4

Пространство будущего – это новый участок аддитивных технологий Брестского электромеханического завода. Промышленный 3D-принтер позволит «напечатать» сложные узлы и детали для сельхозтехники. Точность в производстве отдельных компонентов нужна до миллиметра. Осваивать 3D-моделирование на предприятии помогает технический университет. А оборудование такого уровня требует постоянной температуры – +20.

В Брестской области профсоюзы приобрели и передали предприятиям тепловые нагревательные приборы-6

Алексей Изотов, заместитель директора по идеологической работе, кадрам и безопасности брестского электромеханического завода:
Аналогов данного участка и производства в Беларуси нет. В процессе работы и производства данного участка мы хотим не только укомплектовать собственную сельскохозяйственную технику, но и выйти на других производителей.

В советское время – электромеханический завод был настоящим «городом в городе». В цехах, площадью 11 гектаров, работали 15 тысяч человек и вели секретные разработки для Министерства обороны Советского союза. После развала предприятие сохранили и переориентировали на выпуск нужной стране продукции – газовых счетчиков и посевных агрегатов. Суммарно – более 20 модификаций. К весне готовят и новинку, которая упростит сев.

В Брестской области профсоюзы приобрели и передали предприятиям тепловые нагревательные приборы-8

Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Посевные агрегаты нужны точно в срок. Для того, чтобы выпустить такую технологическую «махину» нужно как минимум 2 месяца. Ведь 80 % деталей производится прямо в этих цехах. А значит работы остановить нельзя даже на день.

Сегодня цеха занимают лишь треть бывших площадей завода-гиганта и трудятся здесь около двух сотен работников. Обогреть такие масштабы тяжело, да и здание 1960-х годов – система отопления нуждается в модернизации.

Подробности в видео.

# Профсоюзы в Беларуси # Предприятия Беларуси

Другие новости рубрики

Все новости
Президенту доложили о ходе строительства и реконструкции объектов в Шклове
04 февраля 2026 16:47

Президенту доложили о ходе строительства и реконструкции объектов в Шклове

Протокол реагирования на таяние снега разработан в Беларуси – МЧС
04 февраля 2026 16:41

Протокол реагирования на таяние снега разработан в Беларуси – МЧС

В Могилёвской области падёж скота вырос на 30%
04 февраля 2026 16:40

В Могилёвской области падёж скота вырос на 30%