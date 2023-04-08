Гайдукевич: военным путём Беларусь и Россию никогда не победить, ставка будет сделана на раскол страны, терроризм

Новости Беларуси. 8 апреля глава государства демонстрировал высокий уровень мастерства на льду «Олимпик-Арены», а еще в четверг, 6 апреля, принимал важные для страны решения на заседании Высшего Госсовета в Москве. Санкции, нестабильная ситуация в мире, конфликты, внешнее давление – не помеха успешному развитию Союзного государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Промышленная кооперация, инвестиционные проекты, торговля, взаимодействие в медицинской, образовательной, культурной, туристической и других сферах – в своем стремлении затормозить развитие Беларуси и России Запад сам дал стимул нашим странам к укреплению связей и росту. Об этом лучше всего свидетельствуют результаты 2022 года, говорят эксперты. 28 союзных программ выполнены практически на 80 %. Такие высокие результаты и оперативность говорят о том, что между лидерами достигнут максимально высокий уровень взаимопонимания и гармоничного взаимодействия.

Савиных: очень скоро Союзное государство может начать расширяться за счет присоединения других стран. Подробности.

Одна из ключевых тем, которой лидеры уделили особое внимание, – обеспечение безопасности Союзного государства. Ведь защита от внешних вмешательств – это прежде всего гарантия стабильного развития экономики и функционирования всех отраслей. Беларусь и Россия создали эффективную систему обороны. Взаимодействие между странами в военно-технической сфере будет расширяться.