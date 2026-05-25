Лучшие бойцы спецподразделений заслужили право на ношение черного берета

Сквозь огонь, воду и жесткие спарринги. Лучшие бойцы ОМОНа и спецподразделений доказали свое право на ношение черного берета. Им пришлось пройти серьезный отбор. Первым испытанием для бойцов стал восьмикилометровый марш-бросок. И сразу же - штурмовая полоса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бойцы преодолевали полосу препятствий в полной амуниции, с автоматами наперевес. Ошибок здесь нельзя допускать: не выдержал темп – выбываешь из гонки. Финальным испытанием стали раунды рукопашного боя против опытных инструкторов. Это 6 минут непрерывной атаки на пределе сил. Со всеми сложностями стойко справлялись не только мужчины, но и представительницы прекрасной половины.

Очень рада, что все получилось. Было очень тяжело, очень трудно. Но благодаря девушкам, которые вместе со мной сдавали, все получилось. Поддержка была полностью от всего отряда, от всех. Она полностью вся ощущалась, было очень приятно.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Сотрудники ОМОНа ценят черный берет. Это действительно настоящие патриоты своей страны. И когда нужна помощь, они всегда ее окажут на самом высоком уровне. Если надо будет, то ценой собственной жизни, но задачу выполнят и людей защитят.

Сдавшие экзамен получили заветные черные береты – главный символ спецназовской доблести.