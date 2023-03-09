Водители, инженеры и программисты. Какие профессии предлагают минчанам на онлайн-ярмарке вакансий?

Новости Беларуси. Почти 2 000 свободных рабочих мест было предложено на онлайн-ярмарке вакансий, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В ней приняли участие 19 организаций города. Электронную площадку посетили более 100 человек. Среди предложенных профессий – водитель автомобиля, инженер, программист, кондитер, дорожный рабочий и кассир. Соискатели смогли в режиме реального времени познакомиться с предлагаемыми вакансиями, условиями труда, а также задать интересующие вопросы, направить резюме, получить электронную консультацию, а самое главное – приглашение на собеседование.

Татьяна Подливальчева, начальник отдела управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

В целях вовлечения в трудовую деятельность трудоспособных граждан, не занятых в экономике комитетом по труду, занятости и социальной защите, еженедельно проводятся электронные ярмарки вакансий с участием нанимателей. Электронная ярмарка вакансий проводится на электронной площадке e-vacancy.by каждый четверг с 10:00 до 12:00. В текущем году 42 человека направили резюме нанимателям и 14 получили консультации в режиме онлайн.