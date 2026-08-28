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«Внимание – дети!» ГАИ усилила контроль на дорогах перед началом учебного года

28 августа 2026 09:00
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До школьной линейки – считаные дни. Столичная Госавтоинспекция работает в усиленном режиме, а водители обязаны включать ближний свет фар даже днем. Узнаем, как в Минске напоминают юным пешеходам о правилах дорожного движения после каникул. 

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«Внимание – дети!» Под таким девизом с 25 августа по 5 сентября Госавтоинспекция проводит масштабную акцию по всей стране. Проезжая часть – зона максимального риска. Инспекторы активизируют работу с несовершеннолетними. 

Подробности в видео.

# ГАИ # Правила безопасности

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