Зарплата в конвертах – чем рискуют предприятия и работники? Разъяснил адвокат

Захар Ладутько, адвокат Минской областной коллегии адвокатов:

Что грозит за зарплату в конвертах? Предприятиям выгодно использовать данный механизм, потому что они экономят на уплате налогов, а также на уплате взносов в Фонд социальной защиты населения. Но когда выявляются данные факты, то страдают не только предприятия, но и простые граждане.

Все думают, что выяснить, есть ли на предприятии зарплата в конвертах, это сложная и невозможная задача. Однако современные средства и методы проведение оперативно-розыскных мероприятий правоохранительным органам позволяет выявить данные правонарушения и преступления своевременно и быстро.

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Что будет предприятию, если установят факт выплаты зарплат в конвертах? Во-первых, будут доначисления неуплаченных сумм налогов, а именно подоходный налог, так как предприятие является налоговым агентом, а также будут доначислены взносы в Фонд социальной защиты населения.