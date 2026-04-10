Этот трек написали в дороге – бойз-бэнд HARIZMA исполнил песню «Моя Беларусь»

Вы знаете, есть песни, которые рождаются в студиях, а есть те, что рождаются по пути. Прямо на трассе, между концертами, когда бесконечная лента дороги, пролетающие березки и мысли о доме складываются в мелодию. Именно так и появилась эта премьера.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Никита Костюкевич, художественный руководитель бойз-бэнда HARIZMA и Сергей Ищук, участник бойз-бэнда HARIZMA.

Александра Каштанова, ведущая:

Хочется узнать из первых уст, как же это было, что вас вдохновило и, конечно же, о чем эта композиция?