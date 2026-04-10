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Этот трек написали в дороге – бойз-бэнд HARIZMA исполнил песню «Моя Беларусь»

10 апреля 2026 09:05
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Вы знаете, есть песни, которые рождаются в студиях, а есть те, что рождаются по пути. Прямо на трассе, между концертами, когда бесконечная лента дороги, пролетающие березки и мысли о доме складываются в мелодию. Именно так и появилась эта премьера.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Никита Костюкевич, художественный руководитель бойз-бэнда HARIZMA и Сергей Ищук, участник бойз-бэнда HARIZMA.

Александра Каштанова, ведущая:
Хочется узнать из первых уст, как же это было, что вас вдохновило и, конечно же, о чем эта композиция?

Этот трек написали в дороге – бойз-бэнд HARIZMA исполнил песню «Моя Беларусь»-2

Никита Костюкевич, художественный руководитель бойз-бэнда HARIZMA:
Вдохновила природа, просторы, красота нашей Беларуси. Мы тогда ехали, у меня родились вот эти строчки, позже уже музыка, в итоге можно будет услышать премьеру песни, которую мы с удовольствием представим. А вообще мы готовим еще несколько премьер уже к лету, потому что мы планируем еще большой гастрольный тур по Беларуси в Год белорусской женщины. Поэтому песен очень много, обо всех хочется рассказать, но сегодня больше представим «Моя Беларусь». 

Подробности в видео

# Музыка # Белорусская музыка # Юрий Царёв # Александра Каштанова # Юлия Самусенко

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