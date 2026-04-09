Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений – итоги
Александр Лукашенко 9 апреля принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения коснулись руководящих должностей в системе госуправления, в регионах и дипломатическом корпусе.
Шесть кадровых решений касаются местной власти. Новые руководители назначены в Браславском, Глубокском, Оршанском и Вороновском районах.
Также обновления произошли в Витебском облисполкоме. Посты заместителей председателя заняли два новых руководителя. Алексей Гуйда будет курировать социальную сферу и идеологию – ранее он возглавлял главное управление кадровой политики Администрации Президента.
За строительство и жилищно-коммунальное хозяйство теперь отвечает Петр Белусь, который до этого руководил Глубокским районом.
Каждому из назначенцев Президент поставил конкретные задачи. При этом прозвучали и общие требования – повышение эффективности работы, ответственность за результат и развитие регионов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы знаете, что делать. Время непростое, нужно действовать. Не забывайте, что вы руководители. Вы президенты на этом клочке земли – районе. Действуйте. Не ждите, что вам кто-то придет и что-то сделает. Придут, помогут – спасибо. Но все будет зависеть от вас. Поэтому только вперед.
Произошли кадровые изменения в правительстве. Новым заместителем премьер-министра, курирующим вопросы строительства, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства, назначен Александр Терехов. На этом посту он сменил Анатолия Сивака.
Изменения затронули и министерства. Марат Марков возглавит Министерство культуры, а его прежнюю должность министра информации занял Дмитрий Жук.
Назначения коснулись и других учреждений медиасферы: генеральным директором БЕЛТА стал Андрей Мохор, ранее руководивший дирекцией информационного вещания телеканала ОНТ.
Обновление затронуло и промышленный сектор: новым директором предприятия «Атлант» стал Андрей Дикун.
В дипломатическом корпусе также произошли изменения – Михаил Орда назначен Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в Монголии.