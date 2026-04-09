Александр Лукашенко принял ряд кадровых решений – итоги

Шесть кадровых решений касаются местной власти. Новые руководители назначены в Браславском, Глубокском, Оршанском и Вороновском районах.

Александр Лукашенко 9 апреля принял ряд кадровых решений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения коснулись руководящих должностей в системе госуправления, в регионах и дипломатическом корпусе.

Также обновления произошли в Витебском облисполкоме. Посты заместителей председателя заняли два новых руководителя. Алексей Гуйда будет курировать социальную сферу и идеологию – ранее он возглавлял главное управление кадровой политики Администрации Президента.

За строительство и жилищно-коммунальное хозяйство теперь отвечает Петр Белусь, который до этого руководил Глубокским районом.

Каждому из назначенцев Президент поставил конкретные задачи. При этом прозвучали и общие требования – повышение эффективности работы, ответственность за результат и развитие регионов.