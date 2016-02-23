Ветераны и юные защитники Отечества: для кого 23 февраля – профессиональный праздник

Новости Беларуси. За пять лет в Беларуси мужчин стало больше на 13 тысяч. Накануне праздника такие данные опубликовал Белстат. Разумеется, вместе с этим пополняются и ряды наших настоящих защитников. Но все же давайте перейдем к самой сути праздника. 23 февраля все же появилось как День образования Красной армии.

Восклицательные знаки он поставил не только на открытке, но и в выборе специальности, с которой строевым шагом собирается пойти по жизни. 2 Б – это серьезно. Кадет Егор Соколов, словно звезды на погонах ему уже по плечу, рассуждает, каким должен быть настоящий защитник Родины.

Егор Соколов, ученик кадетского класса средней школы № 134 Минска:

Храбрым, не быть нюней, слабым, вялым, чтобы не было «Ай! Боюсь на войне».

Георгий Лозыченко, ветеран Великой Отечественной войны:

Когда немец напал, не было вопроса такого, будем ли защищать, хочу или нет. Все встали, даже женщины.

Георгий Леонтьевич не просто защищал – проливал кровь за свою родную землю. Он не знал, наступит ли для него завтра, хоронил друзей. На фото, сделанном, кстати, 23 февраля 1942 года, летчик, так и не вернувшийся с войны. Но и под страшными обстрелами, вынося с поля боя раненых, он чувствовал, что нельзя по-другому.

Георгий Лозыченко, ветеран Великой Отечественной войны:

Родина одна для всех людей, которые родились на этой земле. Она священная.

Открытку в честь праздника сегодня получит и дедушка Егора Соколова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Парень очень старается, ведь эта красная звездочка для него будто возможность приобщиться к военному братству, к которому Георгий Леонтьевич стал близок слишком рано. И танки, которые ветеран видел в бою, Егор лепит сам в пластилиновом варианте.

В наши дни из-за отсутствия мира в мире само понятие «защитника Отечества» принимает уже совсем не хрестоматийный смысл. И с этим наверняка согласятся наши герои – у них обоих сегодня Праздник. Пусть даже то, что один прокручивает в памяти, второй, к счастью, узнает только на уроках истории.