«Хочется передать своей дочери какие-то традиции». В Быховском районе проводятся мастер-классы по уникальной росписи пасхальных яиц

Новости Беларуси. У жителей Быховского района накануне Пасхи появилась возможность сделать уникальные подарки своим родным и близким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В местной Детской школе художественных ремесел и искусств уже несколько дней подряд бесплатно проходят мастер-классы. С помощью гвоздей и воска гостей обучают уникальной росписи пасхальных яиц.

Юлия Ковганова, жительница Могилева:

Мы сегодня здесь с моей дочерью, чтобы посетить такой уникальный мастер-класс. И, наверное, попробовать, как оно было по-настоящему, подготовиться прежде всего к предстоящему празднику пасхальному и услышать историю возникновения, как наши бабушки, прабабушки готовились к празднику, как раскрашивали яйца. И хочется передать своей дочери какие-то традиции.

Анжелика Быстрова, учитель Быховской детской художественной школы ремесел и искусств:

Движет, наверное, стремление к чему-то новому, интерес, потому что город у нас маленький. Плюс у нас репутация людей, которые возрождают ремесла. Если хотите иметь дело с ремеслами традиционными белорусскими, идите в школу ремесел.