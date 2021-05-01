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«Хочется передать своей дочери какие-то традиции». В Быховском районе проводятся мастер-классы по уникальной росписи пасхальных яиц

01 мая 2021 13:21
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Новости Беларуси. У жителей Быховского района накануне Пасхи появилась возможность сделать уникальные подарки своим родным и близким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Хочется передать своей дочери какие-то традиции». В Быховском районе проводятся мастер-классы по уникальной росписи пасхальных яиц -1

В местной Детской школе художественных ремесел и искусств уже несколько дней подряд бесплатно проходят мастер-классы. С помощью гвоздей и воска гостей обучают уникальной росписи пасхальных яиц.

«Хочется передать своей дочери какие-то традиции». В Быховском районе проводятся мастер-классы по уникальной росписи пасхальных яиц -4

Юлия Ковганова, жительница Могилева:
Мы сегодня здесь с моей дочерью, чтобы посетить такой уникальный мастер-класс. И, наверное, попробовать, как оно было по-настоящему, подготовиться прежде всего к предстоящему празднику пасхальному и услышать историю возникновения, как наши бабушки, прабабушки готовились к празднику, как раскрашивали яйца. И хочется передать своей дочери какие-то традиции.

«Хочется передать своей дочери какие-то традиции». В Быховском районе проводятся мастер-классы по уникальной росписи пасхальных яиц -7

Анжелика Быстрова, учитель Быховской детской художественной школы ремесел и искусств:
Движет, наверное, стремление к чему-то новому, интерес, потому что город у нас маленький. Плюс у нас репутация людей, которые возрождают ремесла. Если хотите иметь дело с ремеслами традиционными белорусскими, идите в школу ремесел.

«Хочется передать своей дочери какие-то традиции». В Быховском районе проводятся мастер-классы по уникальной росписи пасхальных яиц -10

Кстати, для росписи используют сырое, а не вареное яйцо. Чтобы писанка сохранилась, ее наполовину опускают в тарелку с рисом и до следующей Пасхи хранят под образами.

# Пасха # общество # Юлия Ковганова # Анжелика Быстрова # Фотофакт

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