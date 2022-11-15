«Ведётся накопление песчано-соляной смеси». Как коммунальщики Минской области готовятся к зиме?

Новости Беларуси. Коммунальное хозяйство Молодечненского района полностью готово к работе в зимних условиях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В городе созданы специальные мобильные бригады для расчистки дорог от снега. Всего на балансе предприятия почти 30 единиц техники – это как погрузчики и самосвалы, так и тракторы с пескоразбрасывателями. За состоянием дорог также следит аварийно-диспетчерская служба. Заранее определены маршруты, по которым выезжает спецтехника.

Дмитрий Сарнавский, заместитель директора УП «Коммунальник»:

Ведется накопление песчано-соляной смеси. Подготовлено уже более 4 500 тонн этого противогололедного средства. Причем 1 000 тонн смеси будет в пропорции один к одному. Она срабатывает очень быстро, так как применяется при сильных морозах. Соответствующая информация о том, что непогода, поступает от МЧС либо Белгидромета.