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«Ведётся накопление песчано-соляной смеси». Как коммунальщики Минской области готовятся к зиме?

15 ноября 2022 14:07
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Новости Беларуси. Коммунальное хозяйство Молодечненского района полностью готово к работе в зимних условиях, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Ведётся накопление песчано-соляной смеси». Как коммунальщики Минской области готовятся к зиме?-1

В городе созданы специальные мобильные бригады для расчистки дорог от снега. Всего на балансе предприятия почти 30 единиц техники – это как погрузчики и самосвалы, так и тракторы с пескоразбрасывателями. За состоянием дорог также следит аварийно-диспетчерская служба. Заранее определены маршруты, по которым выезжает спецтехника.

«Ведётся накопление песчано-соляной смеси». Как коммунальщики Минской области готовятся к зиме?-4

Дмитрий Сарнавский, заместитель директора УП «Коммунальник»:
Ведется накопление песчано-соляной смеси. Подготовлено уже более 4 500 тонн этого противогололедного средства. Причем 1 000 тонн смеси будет в пропорции один к одному. Она срабатывает очень быстро, так как применяется при сильных морозах. Соответствующая информация о том, что непогода, поступает от МЧС либо Белгидромета.

«Ведётся накопление песчано-соляной смеси». Как коммунальщики Минской области готовятся к зиме?-7

При уборке снега на городских дорогах будет задействовано почти 150 уборщиков территорий. В их задачи входит чистка пешеходных дорожек, остановок и дворов.

# Автодороги Беларуси # общество # Дмитрий Сарнавский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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