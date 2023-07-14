Сувенирную продукцию к II Играм стран СНГ начали выпускать в Гомельской области

Новости Беларуси. Предприятия Гомельской области начали выпуск брендированной продукции, посвященной II Играм стран СНГ. Скоро она появится в продаже по всей Беларуси, а пока поступила на полки фирменных магазинов производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одной из первых пополнила свой ассортимент текстилем со спортивной символикой Гомельская швейная фабрика. В коллекции – джемперы, шорты, носки и даже шоперы со стилизованным васильком и талисманом Игр – Рысиком.

«Сильный характер – яркая игра». Такие надписи на одежде болельщиков будут мотивировать спортсменов.

Алена Пастухова, начальник отдела фирменной торговли Гомельской швейной фабрики:

У нас разработана линейка джемперов мужских. Но их можно будет надеть как девушкам, так и парням, молодым людям. Также мы представляем коллекцию и в джемперах детских. Там размерный ряд идет с 52-го по 84-й размер, мужской джемпер представлен в размерах с 88-го по 124-й.