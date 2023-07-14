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Сувенирную продукцию к II Играм стран СНГ начали выпускать в Гомельской области

14 июля 2023 18:14
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Новости Беларуси. Предприятия Гомельской области начали выпуск брендированной продукции, посвященной II Играм стран СНГ. Скоро она появится в продаже по всей Беларуси, а пока поступила на полки фирменных магазинов производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сувенирную продукцию к II Играм стран СНГ начали выпускать в Гомельской области-1

Одной из первых пополнила свой ассортимент текстилем со спортивной символикой Гомельская швейная фабрика. В коллекции – джемперы, шорты, носки и даже шоперы со стилизованным васильком и талисманом Игр – Рысиком.

Сувенирную продукцию к II Играм стран СНГ начали выпускать в Гомельской области-4

«Сильный характер – яркая игра». Такие надписи на одежде болельщиков будут мотивировать спортсменов.

Сувенирную продукцию к II Играм стран СНГ начали выпускать в Гомельской области-7

Алена Пастухова, начальник отдела фирменной торговли Гомельской швейной фабрики:
У нас разработана линейка джемперов мужских. Но их можно будет надеть как девушкам, так и парням, молодым людям. Также мы представляем коллекцию и в джемперах детских. Там размерный ряд идет с 52-го по 84-й размер, мужской джемпер представлен в размерах с 88-го по 124-й.

Сувенирную продукцию к II Играм стран СНГ начали выпускать в Гомельской области-10

Кроме Гомельской швейной фабрики, продукцию с символикой Игр выпускают «Речицкий текстиль» и Добрушский фарфоровый завод. Приобрести сувениры можно будет в магазинах и на фан-зонах, которые развернутся у спортивных площадок. Напомним, масштабные соревнования Беларусь примет меньше чем через месяц. В августе состязания II Игр стран СНГ пройдут в 11 городах.

# Игры стран СНГ # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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