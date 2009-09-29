Вашингтон расследует веб-опрос об убийстве Обамы

Facebook пообещал сотрудничать со следствием.

Американская секретная служба расследует опрос общественного мнения, опубликованный на социальной сети Facebook, в котором задается вопрос о том, следует ли убить президента Обаму.

Как сообщает Русская служба BBC, опрос, появившийся на Facebook 26 сентября, был снят, как только администрация сайта о нем узнала. Он был поставлен с помощью посторонней программы, не имеющей отношения к сайту.

Опрос, названный руководством Facebook оскорбительным, содержал вопрос: «Нужно ли убить Обаму?» - и предлагал четыре возможных ответа: «Нет», «Может быть», «Да» и «Да, если он урежет мое медобслуживание».

Как любая угроза главе государства, опрос заинтересовал секретную службу США, которая обеспечивает его безопасность. Представитель службы Даррин Блэкфорд пообещал предпринять необходимые меры по расследованию инцидента. «Мы воспринимаем подобные вещи серьезно», - подчеркнул он.

Facebook, в свою очередь, пообещал сотрудничать со следствием.