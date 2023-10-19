В Гродно практически завершили уборку кукурузы на зерно

Новости Беларуси. Каравай весом в 2 миллиона тонн, и это с учетом рапса. С красивой цифрой гродненские аграрии подходят к финишу уборочной. Традиционно регион – в лидерах кампании. Золото полей убирали без потерь, стараясь уложиться в оптимальные сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лучшие показатели по валовому сбору зерна у Гродненского района. Здесь же и самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых – 83,5 центнера с гектара. Сейчас в области практически завершают уборку кукурузы на зерно. Управиться планируют к 1 ноября. Обработано более 70 % от общей площади полей. В сельхозпредприятии «Гродненская птицефабрика» урожайность кукурузы выше прошлогодней, с гектара собирают 98 центнеров. Она пойдет на корм животным. Аграрии заготовили 15 тысяч тон силоса и намолотили почти 6 тысяч тонн зерна. Обработать осталось последние 200 гектаров.

Сергей Шиманович, директор сельхозпредприятия «Гродненская птицефабрика»:

В этом году, считаем, кукуруза уродила очень хорошо. Если в прошлом году по птицефабрике валовый сбор составил порядка 2,5 тысячи, то в этом планируем намолотить около 8 тысяч. И урожайность выше прошлогоднего порядка на 40 центнеров с гектара. Мы в оптимальные сроки данную культуру посеяли, и погодные условия, которые были в июне, сложились очень оптимально. Она выросла и достаточно дает хорошие показатели.