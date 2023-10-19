Прямой эфир

В Гродно практически завершили уборку кукурузы на зерно

19 октября 2023 14:09
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Каравай весом в 2 миллиона тонн, и это с учетом рапса. С красивой цифрой гродненские аграрии подходят к финишу уборочной. Традиционно регион – в лидерах кампании. Золото полей убирали без потерь, стараясь уложиться в оптимальные сроки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Гродно практически завершили уборку кукурузы на зерно-1

Лучшие показатели по валовому сбору зерна у Гродненского района. Здесь же и самая высокая урожайность зерновых и зернобобовых – 83,5 центнера с гектара. Сейчас в области практически завершают уборку кукурузы на зерно. Управиться планируют к 1 ноября. Обработано более 70 % от общей площади полей. В сельхозпредприятии «Гродненская птицефабрика» урожайность кукурузы выше прошлогодней, с гектара собирают 98 центнеров. Она пойдет на корм животным. Аграрии заготовили 15 тысяч тон силоса и намолотили почти 6 тысяч тонн зерна. Обработать осталось последние 200 гектаров.

В Гродно практически завершили уборку кукурузы на зерно-4

Сергей Шиманович, директор сельхозпредприятия «Гродненская птицефабрика»:
В этом году, считаем, кукуруза уродила очень хорошо. Если в прошлом году по птицефабрике валовый сбор составил порядка 2,5 тысячи, то в этом планируем намолотить около 8 тысяч. И урожайность выше прошлогоднего порядка на 40 центнеров с гектара. Мы в оптимальные сроки данную культуру посеяли, и погодные условия, которые были в июне, сложились очень оптимально. Она выросла и достаточно дает хорошие показатели.

В Гродно практически завершили уборку кукурузы на зерно-7

Тем временем пышнее становится и республиканский каравай. Аграрии намолотили свыше 8 миллионов 700 тысяч тон зерна, включая рапс. Кукурузу на зерно убирают во всех областях. Параллельно сельхозпроизводители трудятся на плантациях с картофелем и свеклой.

# Уборочная кампания # общество # Новости Гродно и Гродненской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
По белорусскому закону. Обязательно ли согласие родственников на изъятие донорских органов?
19 октября 2023 14:04

По белорусскому закону. Обязательно ли согласие родственников на изъятие донорских органов?

Несколько тысяч белорусов примут участие в благотворительных акциях «Наши дети» и «От всей души»
19 октября 2023 14:01

Несколько тысяч белорусов примут участие в благотворительных акциях «Наши дети» и «От всей души»

Более 260 школьных лагерей будут работать в Минске во время осенних каникул
19 октября 2023 13:49

Более 260 школьных лагерей будут работать в Минске во время осенних каникул