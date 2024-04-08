Вадим Елфимов: у французов интересы те же – грабануть кого-нибудь под шумок войны

Вадим Елфимов, политолог:

Вы помните, я приношу только хорошие новости? Вот очередная. Слушая нынче речи президента Франции Эммануэля Макрона, призывающего «нанести стратегическое поражение» России и Беларуси, ввести войска НАТО в Украину, что, вероятнее всего, приведет к их размещению на белорусско-украинской границе, многие из нас диву даются: «И ты, Макрон? И это та самая Франция, с которой мы так дружили?»

А когда, собственно, мы с Францией дружили? Может быть, когда полчища жадных до грабежа и насилия французов под красивые лозунги Наполеона «о свободе» и «братстве» ворвались на белорусскую землю и стали восстанавливать в «правах» на нее польских шляхтичей, а потом двинулись на Москву? Или когда Наполеон, уже драпая от Кутузова, русского солдата и первых белорусских партизан, покинул тонущую в Березине собственную гвардию, увозя с собой все ее жалованье в золотых слитках? А потом кричал: «Золото утонуло в Березине, и взятки с меня гладки!» Мол, нате вам, а не жалованье!

Все они просто великие грабители, а не великие полководцы – эти наполеоны, костюшки, шовене и гитлеры. И все, что их интересовало и интересует, так это несказанно разжиться на чужбинке, за счет чужих им народов.